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В Нидерландах решили запретить собираться группам более двух человек

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Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
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Власти Нидерландов приняли решение запретить проведение публичных встреч и мероприятий сроком до 1 июня 2020 года, а также собираться в группы более двух человек на фоне распространения нового коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции и безопасности страны Фердинанд Грапперхаус в понедельник, 23 марта.

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Он также отметил, что для нарушителей, которые будут игнорировать новые правила, принятые властями, будут установлены серьезные даже по голландским меркам штрафы. Наказание коснется также тех, кто не придерживается установленного расстояния в 1,5 м друг от друга. Исключения сделают только для маленьких детей, которые имеют меньше всего шансов заразиться, пишет газета De Telegraaf.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что кабинет министров Германии и правительства федеральных земель также запретили жителям собираться более чем по двое. Исключение сделают для семей и людей, живущих под одной крышей.

Всемирной организации здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. 23 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания, скончались 16,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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