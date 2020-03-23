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Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
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Пандемия коронавируса усиливается. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Пандемия ускоряется. От первого заражения до первой сотни тысяч случаев прошло 67 дней. Вторые сто тысяч случаев достигнуты за 11 дней. Еще 100 тыс. случаев произошли всего за четыре дня, передает ТАСС.

Глава ВОЗ подчеркнул, что может «изменить траекторию» событий. Он призвал проверять на коронавирус всех, в отношении кого появилось подозрение, и лечить все подтвержденные случаи. Следует также выявлять и помещать на карантин всех, кто имел тесные контакты с больными, подчеркнул Гебрейесус.

Ранее 23 марта президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Булут Багчи рассказал, что потери туристической отрасли из-за коронавируса уже превысили $600 млн. К концу года убытки могут достичь $1 трлн, заявил он. Работу могут потерять до 50 млн человек. Учитывая связь туризма с другими сферами экономики, можно говорить о суммарных потерях в $5 трлн.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. Гербейесус говорил о вероятности такого решения несколькими днями ранее и заявил, что это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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