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ВЭФ оценил потери мирового туризма в $1 трлн

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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner
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Мировой туризм от распространения коронавируса может потерять $1 трлн в 2020 году. Об этом заявил президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Булут Багчи.

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В настоящее время потери туристической отрасли составляют $600 млн, отметил он. «Учитывая скорость, с которой распространяется вирус, и его влияние на туризм, работу в этой сфере могут потерять 50 млн человек», — цитирует главу ВЭФ Anadolu, сообщает «Интерфакс».

В год сектор туризма генерирует около $1,7 трлн, спад в отрасли составляет 70%, и он продолжается. Также с туризмом связаны 60 отраслей экономики, добавил Багчи. По его словам, если подсчитать все суммарные потери, они могут достичь $5 трлн.

Сокращение персонала может рассматриваться как самая крайняя мера, отметил президент ВЭФа.

Ранее в понедельник в АТОР объяснили задержки выплат по отмененным турам. Мировой туризм оказался в форс-мажорной ситуации из-за распространения коронавируса, многие компании находятся на карантине, пояснили в ассоциации.

По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 349 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438.

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