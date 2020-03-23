В АТОР объяснили задержки выплат по отмененным турам

Мировой туризм оказался в форс-мажорной ситуации из-за распространения коронавируса, многие компании находятся на карантине, из-за чего происходят задержки в возвращении средств за отмену поездки. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) 23 марта.

Там отметили, что сегодня туристы по всему миру переносят или отменяют запланированные поездки, однако турагенты не могут оперативно получить от партнеров ответов по каждой из многочисленных операций.

«В настоящее время невозможно говорить об оперативности и принятии индивидуальных решений. Мы призываем всех, и туристов, и представителей туристических агентств, с пониманием отнестись к этому. Создавая излишнюю нервозность и распространяя панические настроения, вы не помогаете туроператору, а только блокируете его работу», — говорится на сайте АТОР.

В ассоциации призвали обращаться к туроператорам только «с первоочередными вопросами, связанными с вылетами на ближайшие даты». Туристам рекомендовано переносить сроки и направления поездок, а туры, запланированные на более поздний срок, не отменять. В таком случае туристы смогут сохранить деньги, а туроператоры — возобновить работы и выполнить взятые на себя обязательства.

О том, как вернуть деньги за отмененные поездки, рассказали ранее в Ростуризме.

По данным ведомства, за границей находятся около 100 тыс. организованных туристов из РФ. Им рекомендовано сообщить о себе в консульства и посольства и поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 349 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек.