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В Почта Банке прокомментировали риск заразиться коронавирусом через банкомат

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Банкоматы замкнутого цикла не более опасны в связи с коронавирусом, чем другие устройства выдачи наличных. Банкоматы не будут представлять повышенную угрозу заражения коронавирусной инфекцией, если следовать стандартным мерам предосторожности: мыть руки, носить маску, дезинфицировать предметы вокруг себя. Об этом сообщил «Известиям» первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.

«Если провести анализ банковских купюр, то вы увидите, что там очень много грязи. Так было всегда и никогда не менялось. По словам медиков, источником заражения является вирус, живущий в человеке, а не в банкомате. Если следовать базовым правилам гигиены, о которых говорят московское и российское правительство и Минздрав, то никакой острой опасности не будет», — подчеркнул он.

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По словам Горшкова, нет никакой технической возможности дезинфицировать банкоматы. «Это программный аппаратный комплекс, состоящий из тысячи деталей. Разбирать и собирать его после каждой операции из-за возникновения еще одного типа вируса ни один банк не будет», — пояснил заместитель президента банка.

Он отметил, что в этом отношении нет разницы между банкоматами замкнутого цикла, в которых внесенные пользователем деньги сразу выдаются другому, и остальными аппаратами и терминалами.

«Деньги никто не стерилизует и не дезинфицирует, независимо от того, прошли ли они через банкомат замкнутого цикла или через руки кассира. Поэтому мы советуем соблюдать правила гигиены не только клиентам Почта Банка, но и, безусловно, других банков», — сказал Горшков.

В пресс-службе банка добавили, что банкоматы-ресайклеры не более опасны, чем иные устройства выдачи наличных.

«В контексте потенциальной возможности заразиться вирусом необходимо в первую очередь рассматривать вопрос личной гигиены при соприкосновении с любыми поверхностями — будь это ручка двери, смартфон или наличные. Здесь уже не важен способ получения наличных — был это банкомат-ресайклер, не ресайклер или касса в магазине. Передержка банкнот в кассовых узлах также не может давать 100% гарантии, так как кассиры там формируют кассеты для банкоматов всех типов, то есть банкноты с наличием вируса могут быть изначально заложены в кассеты любого устройства. Кроме того, многие банки или их контрагенты в период повышенного снятия наличных используют привезенные деньги из касс, устройств самообслуживания, клиентских точек и сразу формируют ими кассеты для загрузки. В этом случае не может идти речь ни о передержке, ни о дезинфекции купюр», — пояснили в Почта Банке.

Как отметили в пресс-службе, в отделениях увеличили частоту уборок и обязательной обработки поверхностей, с которыми контактируют клиенты: ручки дверей, клавиатуры и другие части банкоматов и терминалов. «Лучший способ защиты в данном случае — мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах», — напомнили в Почта Банке.

Ранее сообщалось, что банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут быть одним из каналов передачи коронавируса. По словам специалистов, COVID-19 живет на бумажных носителях около трех-четырех дней, а проверять в этом отношении всех пользователей банкоматов замкнутого цикла невозможно, как и невозможно обрабатывать купюры.

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