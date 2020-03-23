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В Совфеде допустили введение уголовной ответственности за фейки о коронавирусе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В условиях борьбы с коронавирусом ответственность за распространение фейков в России может быть ужесточена вплоть до уголовной. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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«В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией общественная опасность распространения недостоверных сообщений под видом достоверной информации (фейков) о коронавирусе возрастает. Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности», ― цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что Следственный комитет начал проверку из-за появления недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом россиян.

20 марта Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к недостоверной информации в СМИ о коронавирусе. В ведомстве отметили, что распространение подобных сообщений приводит к эскалации панических настроений среди населения.

В настоящее время в России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели более 358 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 433 человека.

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