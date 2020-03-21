Врать на испуг: паникеров начали привлекать к ответственности

Две россиянки привлечены к ответственности за распространение ложной информации о ситуации с мерами по борьбе с пандемией COVID-19. Один случай имел место в Татарстане, другой — в Амурской области. «Известия» узнали, какие инструменты борьбы с паникерами есть в России и как с информационными вредителями борются за границей.

О привлечении к административной ответственности жительницы Татарстана стало известно 20 марта из сообщения республиканского МВД. Женщина распространяла в соцсетях сведения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции. Информация была опровергнута в СМИ, а паникерша принесла извинения за свои действия. Как сообщили региональные СМИ, 20 марта Нижнекамский городской суд признал женщину виновной по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

о1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Другой протокол по той же статье был составлен в отношении жительницы Амурской области.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной. Сотрудники МО МВД России «Свободненский» установили местную жительницу, причастную к распространению вышеуказанной информации », — сообщили подробности в полиции.

Глобально о вранье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже ввела в обиход специальный термин — «инфодемия», по аналогии с эпидемией и пандемией. Проблемой распространения ложной информации о заболеваниях ВОЗ занялась еще за два года до появления COVID-19, сообщает Franceinfo со ссылкой на директора департамента пандемических и эндемических заболеваний Сильви Бриан . Многие ведущие соцсети уже давно взаимодействуют с ВОЗ в вопросах борьбы с дезинформацией пользователей.

Немецкий журналист Каролин Шварц исследовала дезинформацию в соцсетях и СМИ и попыталась классифицировать ее по типам. Она выделила три основных вида лжи. Первый тип, согласно ее данным, основан на расистских предрассудках и стереотипах о китайцах, образе их жизни, в частности питании. Второй массив ложной информации — вредные советы по профилактике. Иногда рекомендуются бесполезные, но потенциально безвредные методы (поедание чеснока, например). Но часто паникеры предлагают средства, способные нанести существенный вред здоровью.

О2 Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlin

Сарафанное радио в его новой форме (соцсети и мессенджеры) разносит фейки и дезинформацию всё дальше и дальше. Зачастую пользователи делают это из лучших побуждений — предупредить друзей и родных. Но в результате лишь растут панические настроения в обществе, а спекулирующие на страхах «бизнесмены» получают лишний повод для наживы. Напомним, компании Amazon пришлось снять с торгов больше миллиона товаров из-за ложной рекламы, связанной с коронавирусом. Это различные обереги, «народные» средства от заражения и, что хуже и циничнее всего, обычные медицинские маски по многократно завышенной цене.

Сначала борьбу с ложной информацией торговые площадки, соцсети вели в добровольном порядке, но когда разрастающаяся паника начала угрожать безопасности, власти ряда стран начали принимать более жесткие меры.

«В США в уголовных кодексах нескольких штатов прямо предусмотрена ответственность за распространение сомнительной или недостоверной информации, при этом санкция предусматривает штрафы, размер которых может достигать нескольких сотен тысяч долларов. Аналогичные положения существуют и в законодательстве Франции, где за подобные действия грозит штраф до €40 тыс. или тюремный срок до пяти лет. По большому счету, за распространение ложной информации уголовная ответственность предусмотрена во многих странах, среди которых Великобритания, Италия, Норвегия, Швеция, Бельгия и др. Более того, особняком в законодательстве этих стран стоит ответственность за распространение ложной информации о деятельности органов государственной власти. За это практически везде предусмотрена уголовная ответственность» , — рассказал «Известиям» Алексей Гавришев, управляющий партнер AVG Legal.

О2 Фото: REUTERS/Thomas Peter

Борьба с паникерами и распространителями слухов была важным элементом осуществления карантинных мероприятий в КНР.

«За последние дни тяньцзиньское городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии. За распространение фейковой информации о вирусе и нарушение общественного порядка один подозреваемый в преступлении арестован, согласно закону, шесть нарушителей правопорядка задержаны в административном порядке, с 34 [жителями города] проведены разъяснительные беседы», — передавало ТАСС сообщение властей Китая в январе 2019 года.

А что в России?

Еще в феврале, когда тема эпидемии только набирала обороты, к уголовной ответственности был привлечен гражданин Таджикистана Каромат Джаборов, устроивший хулиганскую акцию в московском метро (валялся на полу с криками «Коронавирус здесь, быстрее выходите!»). Шутника задержали и уже 10 февраля арестовали по обвинению в групповом хулиганстве на транспорте. Позже были задержаны два его помощника (оба были отпущены под подписку о невыезде).

О3 Рассмотрение судом ходатайства об аресте Каромата Джаборова Фото: агентство городских новостей «Москва»

Идею Джаборова подхватили пранкеры из Челябинска. В начале февраля они устроили аналогичный «розыгрыш» в парке, но были выявлены полицией. А в Тюмени н а пять суток под арест отправился 18-летний школьник, решивший напугать жителей города.

Борьба с информационной диверсией

Роскомнадзор официально предупредил население и СМИ, что распространение ложной информации о коронавирусной инфекции влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством. В ведомстве уточнили, что ведется круглосуточный мониторинг.

«Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой Российской Федерации с целью незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации» , — говорится в сообщении ведомства от 18 марта.

Ведомство пообещало предпринять в отношении нарушителей из числа СМИ и «иных ресурсов сети интернет» самые жесткие меры «вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий». В частности, Роскомнадозр уже сообщил о намерении привлечь к административной ответственности радиостанцию «Эхо Москвы», а также потребовал удалить ложную информацию о ситуации с коронавирусом с YouTube, «ВКонтакте» и Instagram.

О4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Российское право определяет такие действия, как злоупотребление свободой массовой информации.

«Наказание за такие действия — административный штраф от 30 тыс. рублей для граждан и от 60 тыс. для должностных лиц. Рассмотрение дел по ст. 13.15, ч. 9 КоАП РФ отнесено к компетенции районных судов. Кроме того, отдельные случаи могут содержать признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 128.1 УК РФ («Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих»). Однако здесь необходимо заявление потерпевшего, так как эта категория дел частного обвинения» , — рассказал «Известиям» член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов.

Стоит упомянуть, что российские суды в ближайшее время будут рассматривать только безотлагательные дела, как то предусмотрено постановлением ВС от 18 марта 2020 года.

«Однако изменение режима работы судов не исключает возможности рассмотрения уголовных и административных дел, тем более по фактам таких правонарушений» , — говорит адвокат Иноядов. Как пояснил источник «Известий» в судейском сообществе, решения по рассмотрению конкретных дел будут приниматься председателями соответствующих судов.

Днем ранее президент России потребовал от ответственных лиц бороться со слухами и спекуляциями вокруг масштабов распространения инфекции.