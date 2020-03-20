В Нижнекамске женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за распространение через мессенджер недостоверных сведений о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пятницу, 20 марта, в МВД республики.

В ведомстве сообщили, что, используя мессенджер WhatsApp, женщина записала голосовое сообщение, что в скором времени город закроют на карантин из-за коронавируса. Затем она отправила его нескольким своим знакомым.

Когда она узнала, что сообщение было перенаправлено другим пользователям в различных чатах, то сообщила знакомым, что это неправда.

«Затем она пришла в телерадиокомпанию «НТР 24», чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости. 17 марта 2020 года ввиду распространенных фейковых новостей телерадиокомпания «НТР 24» опубликовала репортаж-опровержение», — цитирует сообщение RT.

По ст. 13.15 КоАП России («Злоупотребление свободой массовой информации») ей может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, уточняет НСН.

19 марта сообщалось, что жительницу Амурской области привлекут к ответственности за распространение в соцсетях ложной информации о случаях заражения коронавирусом среди работников Амурского ГПЗ.