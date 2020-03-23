Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 438

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 71. Таким образом, всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 23 марта.

В оперативном штабе отметили, что все новые зараженные недавно посещали страны с неблагоприятной обстановкой по COVID-19. Круг лиц, с которыми они контактировали, установлен.

«Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Как отметил глава правительства, принятые властями меры по предотвращению распространения заболевания на территории страны позволили выиграть время и подготовиться врачам, благодаря чему «в России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах», пишет «Интерфакс».

Также Мишустин призвал пожилых граждан внимательнее относиться к своему здоровью, не выходить из дома без крайней необходимости, а на улице избегать людных мест.

На совещании 21 марта председатель кабмина поручил Минтруду и Минюсту до 25 марта подготовить меры по недопущению необоснованного увольнения работодателями сотрудников на фоне распространения коронавируса. Контроль за обращениями граждан о конфликтных ситуациях на рынке труда будет усилен.

К 23 марта на горячую линию депздрава Москвы обратились более 120 тыс. человек за консультацией по коронавирусу. Получено более 45 тыс. анкет от россиян, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19.

С понедельника Россия ограничила авиасообщение со всеми странами, исключением являются рейсы из Москвы в иностранные столицы, а также чартеры, которыми возвращают россиян на родину. Ранее в Москве были запретили все массовые мероприятия численностью более 50 человек, с 21 марта школы и колледжи столицы закрыты на карантин. В городе введен режим повышенной готовности.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12944 человека.