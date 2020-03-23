Семь военных самолетов с медицинской помощью прибыли из России в Италию

Семь военно-транспортных самолетов с российскими специалистами и медицинским оборудованием прибыли из России в Рим, чтобы оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Седьмой борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 км юго-западнее Рима)», — отметили в российском военном ведомстве.

Ожидается, что российские специалисты приступят к работе после уточнения их действий итальянской стороной.

22 марта стало известно, что Минобороны предоставит Италии самолеты для помощи в борьбе с коронавирусом. Авиационная группировка состоит из девяти самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, пишет «Газета.ру».

Общее число случаев заражения в Италии по данным Worldometer на 23 марта составляет 59 138, выздоровели 7024 пациента. Скончались 5476 человек.

С 10 марта Италия закрылась на карантин. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, закрыты кинотеатры, музеи, развлекательные центры, не работают учебные заведения.