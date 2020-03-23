В Британии от коронавируса умер восемнадцатилетний подросток

В Великобритании от коронавируса SARS-COV-2 скончался восемнадцатилетний пациент. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил The Telegraph со ссылкой на Национальную службу здравоохранения.

По данным издания, у подростка наблюдались сопутствующие проблемы со здоровьем. Он скончался в больнице при Университете Ковентри и Йоркшира.

На сегодняшний момент он является самой молодой жертвой коронавирусной инфекции.

23 марта сообщалось, что в Москве была выписана после выздоровления от COVID-2019 шестнадцатилетняя пациентка.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 23 марта, в Великобритании зарегистрировано 5683 случая заболевания новым типом коронавируса, 281 человек погиб, 178 выписаны из больниц.

Вспышка тяжелого респираторного заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-COV-2, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря.

Вскоре инфекция распространилась в большинстве стран мира. 11 марта коронавирус был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По состоянию на утро 23 марта, Worldometer фиксирует 338 тыс. случаев заражения коронавирусом в мире, 14 тыс. погибших и 99 тыс. выписанных из больниц пациентов.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 367 случаев инфицирования. Большинство из них — завозные.