Прямой эфир
Сюжет:

В Британии рекомендовали 1,5 млн граждан не покидать дома

0
Фото: REUTERS / Carl Recine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Великобритании рекомендовали лицам, подвергающимся особо высокому риску из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не покидать свои дома. Речь идет о примерно 1,5 млн человек, сообщила в воскресенье, 22 марта, корпорация «Би-би-си».

Корона давит: опасный вирус расползается по Казахстану
Во дворах строят блокпосты, крупнейшие города закрывают на въезд и выезд

Как отметил в ходе пресс-конференции в Лондоне министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик, власти должны принять дополнительные меры по защите уязвимого населения.

«В соответствии с рекомендациям главного санитарного врача Национальная система здравоохранения включила в эту категорию до 1,5 млн человек в Англии, которые в случае заражения больше всего рискуют оказаться госпитализированными», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В этот же день Джонсон заявил, что британцам стоит серьезней отнестись к распространению коронавируса в стране, иначе страна повторит судьбу Италии. Британские власти ранее неоднократно заявляли, что отстают по динамике распространения COVID-19 от Италии на две недели.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 316 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 599 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель рассказала о влиянии коронавируса на ее жизнь
Власти Греции объявили об ограничении поездок граждан

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020