В Британии рекомендовали 1,5 млн граждан не покидать дома

Власти Великобритании рекомендовали лицам, подвергающимся особо высокому риску из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не покидать свои дома. Речь идет о примерно 1,5 млн человек, сообщила в воскресенье, 22 марта, корпорация «Би-би-си».

Как отметил в ходе пресс-конференции в Лондоне министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик, власти должны принять дополнительные меры по защите уязвимого населения.

«В соответствии с рекомендациям главного санитарного врача Национальная система здравоохранения включила в эту категорию до 1,5 млн человек в Англии, которые в случае заражения больше всего рискуют оказаться госпитализированными», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В этот же день Джонсон заявил, что британцам стоит серьезней отнестись к распространению коронавируса в стране, иначе страна повторит судьбу Италии. Британские власти ранее неоднократно заявляли, что отстают по динамике распространения COVID-19 от Италии на две недели.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 316 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 599 человек.