Власти Греции объявили об ограничении поездок граждан

С 23 марта в Греции вводятся ограничения на автомобильные поездки граждан. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Как он отметил в телевизионном обращении к нации, с понедельника можно будет поехать только в магазин, на работу или в аптеку. За нарушение власти ввели штраф в €150, отслеживать выполнение ограничений будут полицейские, сообщила газета Tanea.

Все выезжающие из дома должны иметь документ, подтверждающий цель поездки, удостоверение личности или паспорт, добавил премьер Греции.

19 марта церемония передачи олимпийского огня от Греции к организаторам Игр-2020 в Токио прошла при пустых трибунах. Из-за мер предосторожности на фоне распространения коронавируса на мероприятие были допущены только несколько репортеров, которые прибыли вместе с японской делегацией.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Испании продлят действие режима повышенной готовности до 11 апреля. Меры приняты для сдерживания распространения коронавируса нового типа.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах. По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.