Первый врач скончался во Франции от коронавируса

Во Франции скончался первый врач, боровшийся с распространением коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье, 22 марта, министр здравоохранения страны Оливье Веран.

«Вчера вечером меня проинформировали о смерти одного из врачей, работающих в госпитале. Это, насколько мне известно, первый случай смерти врача», — цитирует министра телеканал BFM.TV. Веран выразил соболезнования и сочувствие семье погибшего.

Более подробную информацию о скончавшемся он не предоставил, поскольку, по его словам, это составляет врачебную тайну и противоречит воле семьи.

По данным телеканала, умерший работал врачом скорой помощи в больнице Компьеня в Уазе. Он скончался в госпитале Лилльского университета. Мэр Компьеня почтил память доктора в социальных сетях и объявил, что минута молчания в память о враче состоится в понедельник в полдень по всему городу.

Ранее в воскресенье национальное собрание Франции одобрило в первом чтении законопроект в введении чрезвычайного положения на всей территории страны на фоне распространения коронавируса.

Накануне сообщалось, что французские полицейские со вторника по пятницу выписали почти 39 тыс. штрафов за нарушение карантинных мер. За невыполнение указанных властями мер по карантину предписан штраф в размере до €135.

В настоящее время во Франции зафиксировано более 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 550 человек скончались, а еще 1587 ― выздоровели.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.