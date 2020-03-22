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Кабмин Испании продлит режим повышенной готовности до 11 апреля

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Фото: REUTERS/Comunidad de Madrid
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Правительство Испании продлит действие режима повышенной готовности в стране до 11 апреля. Меры приняты для сдерживания распространения коронавируса нового типа, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.

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Ограничение должен одобрить конгресс депутатов, отмечает в воскресенье, 22 марта, газета El Pais. По словам Санчеса, он уверен, что парламент поддержит продление действия режима повышенной готовности.

Также он призвал жителей страны к «гражданской ответственности и дисциплине». Таким образом, период действия ограничительных мер для 47,1 млн испанцев продлится как минимум до Пасхи.

Кроме того, Санчес объявил, что Испания вводит ограничения на поездки граждан третьих стран на 30 дней. «Мы будем применять временные ограничения на все поездки, которые не являются крайне необходимыми из третьих стран. Эти ограничения будут действовать в течение 30 дней», — добавил он.

По словам премьера, данные меры не касаются жителей стран Евросоюза, Шенгенской зоны, которые направляются к своему месту жительства, а также тех, что живет в приграничных зонах и работает в Испании. Это решение также не относится к перевозчикам грузов, туристов, которые возвращаются в страны происхождения, медикам, дипломатам и к тем, кто докажет форс-мажорные обстоятельства, передает «РИА Новости».

21 марта бывший президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренцо Санс скончался в возрасте 76 лет от коронавируса. Санс был госпитализирован в Мадриде 17 марта из-за плохого самочувствия. До этого в течение недели у него держалась высокая температура.

К настоящему моменту в Испании зарегистрировано около 25 тыс. заболевших СOVID-19, более 1,3 тыс. человек скончались.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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