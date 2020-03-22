Нацсобрание Франции поддержало законопроект о введении ЧП в стране

Национальное собрание Франции одобрило в первом чтении законопроект в введении чрезвычайного положения на всей территории страны на фоне распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила газета Le Parisien.

В проекте закона говорится о наделении правительства правом ограничивать общественные свободы, в том числе за счет массового режима самоизоляции, на протяжении двух месяцев. Кроме того, кабмин сможет вводить необходимые меры без консультаций с парламентом Франции. Также указаны финансовая поддержка предприятий и перенос второго тура муниципальных выборов.

Помимо этого, будут увеличены штрафы за нарушение режима самоизоляции: за выход на улицу без уважительной причины и расписки с указанием конечного пункта гражданин Франции должен будет заплатить €135, а при повторном нарушении в течение 15 суток ― €1,5 тыс.

Накануне сообщалось, что французские полицейские со вторника по пятницу выписали почти 39 тыс. штрафов за нарушение карантинных мер. Как заявили в МВД Франции, всего было проведено 867 695 проверок в отношении граждан, покинувших дома. За несоблюдение карантина выписано 38 994 штрафа. За невыполнение указанных властями мер по карантину предписан штраф в размере до €135.

В настоящее время во Франции зафиксировано 14 459 случаев заражения коронавирусом, при этом 562 человека скончались, а еще 1587 ― выздоровели.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.