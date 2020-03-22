Хаменеи назвал странным предложение США помощи Ирану с коронавирусом

Предложение властей США оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом звучит странно, поскольку в Соединенных Штатах ситуация с SARS-CoV-2 стоит острее. Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Руководство США заявляло, что готово оказать медицинскую помощь (Ирану. ― Ред.) и помочь лекарствами. Это очень странные слова. Во-первых, у вас дефицит, как следует из поступающих из США новостей. Во-вторых, вас, американцев, обвиняют в создании вируса», ― цитирует его «РИА Новости».

Хаменеи отметил, что не уверен в правдивости таких обвинений, однако если они существуют, то «какой разумный человек станет принимать» лекарства от Соединенных Штатов.

20 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что гуманитарная помощь Ирану в борьбе с коронавирусом будет продолжаться без учета введенных экономических санкций. Он подчеркнул, что предложенная помощь не может облагаться ограничениями, так как американская сторона хочет помочь Ирану, несмотря на обострения международных связей между странами за последний год.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил с заявлением, о том, что Вашингтон виновен в «убийстве» населения республики санкциями, вводимыми на фоне пандемии. Глава МИДа отметил, что это стало особенно чувствительным накануне празднования в стране мусульманского Нового года Ноуруз, который в стране справляют 21 марта.

В настоящее время в Иране зафиксировано 20 610 случаев заражения коронавирусом, при этом 1556 скончались, а еще 7635 ― выздоровели.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.