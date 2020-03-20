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США не станут распространять санкции на гуманитарную помощь Ирану

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Гуманитарная помощь Ирану в борьбе с коронавирусом будет продолжаться без учета введенных экономических санкций. Об этом в пятницу, 20 марта на пресс-конференции заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет The Washington Times.

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«Весь мир должен знать, что гуманитарная помощь Ирану продолжается. Без учета санкций, — сказал Помпео. — Мы делаем все возможное, чтобы облегчить как доставку гуманитарной помощи, так и обеспечение финансовых операций, связанных с этим».

Он подчеркнул, что предложенная помощь не может облагаться ограничениями, так как американская сторона хочет помочь Ирану, несмотря на обострения международных связей между странами за последний год. На том же брифинге Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе.

Ранее в этот день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил с заявлением, о том, что Вашингтон виновен в «убийстве» населения республики санкциями, вводимыми на фоне пандемии. Глава МИДа отметил, что это стало особенно чувствительным накануне празднования в стране исламского нового года Ноуруз, который в стране справляют 21 марта.

Первоначальные санкции в отношении экономики Ирана со стороны США были введены в начале 1950-х годов продолжаются по сей день. Напряженность в отношениях Ирана и США возобновилась после того, как американские военнослужащие с помощью беспилотника убили главу иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани. После этого в ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены десятки баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле

По данным международного статистического бюро Worldometers на 23:00 мск 20 марта, число зараженных новым типом коронавируса SARS-COV-2 в Иране достигло 19 644. При этом скончались 1433 человека, выписаны из больниц 6745 пациентов.

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