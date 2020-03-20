ООН потребовала снять санкции с Ирана для борьбы с SARS-CoV-2

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу в ходе телефонной беседы с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подтвердил необходимость отмены санкций США в отношении Тегерана для противостояния коронавирусу. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте иранского внешнеполитического ведомства 20 марта.

«Генсек ООН выразил солидарность с народом Ирана и отметил, что альянс заинтересован в снятии бесчеловечных, жестоких, незаконных и односторонних санкций США с иранской стороны», — отмечается в сообщении.

Отношения Ирана и США обострились после того, как американские военнослужащие убили главу иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. После этого в ночь на 8 января Тегеран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. Более 100 солдат получили травмы головного мозга. С тех пор стороны периодически обстреливают друг друга.

11 марта военная база объединенных сил Великобритании и Соединенных Штатов Эт-Таджи в районе Багдада была обстреляна. В результате погибли трое военных и 12 — пострадали.

12 марта американский конгресс принял резолюцию, которая ограничивает полномочия президента США Дональда Трампа в вопросах военных обстрелов иранской стороны без разрешения законодателей.

В тот же день Зариф направил Гутерришу письмо в связи с ситуацией по коронавирусу в Иране. Об этом сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель МИДа Аббас Мусави.

Американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили 19 марта, что Трамп не будет проявлять агрессию в отношении Тегерана в ответ на бомбардировки военных баз в Ираке из-за нестабильной коронавирусной ситуации в мире и в Иране.

Ситуация с вирусом SARS-CoV-2, вызывающем пневмонию COVID-19 в Иране является одной из самых тяжелых в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, в стране зарегистрированы 19 644 заболевших, 1433 человека умерли и 6745 — вылечились.