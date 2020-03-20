В США заявили о готовности России к пандемии из-за санкций

Россия готова к пандемии коронавируса лучше, чем любая страна мира. Благодаря западным санкциям Москва накопила огромные финансовые резервы, а экономика страны приспособилась к кризисным шокам, пишет 20 марта The New York Times.

Издание напоминает, в 2014 году США и ЕС ограничили компаниям из РФ доступ к западным кредитам и перекрыли иностранное финансирование банковской и нефтяной отраслей.

В итоге российские компании погасили свои долги перед кредиторами, что снизило и общий госдолг РФ почти на $300 млрд, а вот западные предприятия за это врем наоборот набрали кредитов на триллионы долларов.

Ответные шаги России подготовили ее к последующим мировым кризисам, отметили журналисты.

«Далекая от краха, Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства», — говорится в статье.

Как отметил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, РФ будет немного легче, чем другим странам благодаря опыту, санкциям и золотовалютным запасам в $600 млрд. Кроме того, страна нарастила собственное производство и экспорт сельхозпродукции.

Экономисты признали, что падение цен на нефть и как следствие ослабление рубля стали серьезным ударом для Москвы, но к потрясениям российская экономика привыкла еще шесть лет назад.

С учетом всего этого эксперты полагают, что по окончании пандемии Россия восстановится гораздо быстрее других стран.

Также издание отметило серьезные меры, принятые российским правительством для предотвращения распространения COVID-19. РФ располагает 55 тыс. койками в больницах, имеет более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, ежедневно производит 100 тыс. тестов на вирус и снижает контакты людей путем карантина.

В итоге в стране пока чуть более двух сотен зараженных, пока в соседних странах они исчисляются тысячами.

Журналисты пришли к выводу, что «излишняя экономия» России теперь оправдывает себя.

«Весь период санкций Россия наращивала свои запасы, занося в бюджет искусственно заниженную оценку мировых цен на нефть. Все налоги на прибыль выше этого уровня шли в национальную копилку. Эта политика обеспечила России устойчивость перед лицом эпидемии коронавируса», — добавило издание.

20 марта стало известно, что ЦБ России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Эксперты полагают, что такой метод поможет поддержать курс рубля.