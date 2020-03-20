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Эксперты рассказали о влиянии продажи Сбербанка на курс рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Банк России дополнительно продаст на рынке валюту на сумму $30–35 млрд для завершения сделки по переходу Сбербанка к Минфину, подсчитали опрошенные «Известиями» аналитики. Они уверены, это поддержит курс рубля в краткосрочной перспективе.

Объемы продаж валюты будут ограничены: суммы должны компенсировать недополученные доходы бюджета от реализации нефти по цене ниже $25 за баррель.

Как отметил эксперт Райффайзенбанка Денис Порывай, в рамках сделки за пять месяцев Центробанк может продать валюту на сумму $30–35 млрд.

С его оценкой согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он полагает, что это поддержит курс нацвалюты, но скорее чисто технически, поскольку фактор мировой рецессии еще не учтен в стоимости активов.

Вероятно, при цене в $25 за баррель нефти курс составит порядка 80 рублей за доллар. В перспективе стоимость нефти должна вырасти, хотя уровня в $40 она вряд ли достигнет до конца года.

Однако есть и более оптимистичные оценки. По словам аналитиков, справедливый курс нацвалюты в долгосрочной перспективе — 50 руб./$. При этом ситуация с нефтяными котировками и с российскими активами на рынке может стабилизироваться уже во втором квартале.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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