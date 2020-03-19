Поправили правило: как продажа Сбербанка спасет рубль

Центробанк дополнительно продаст на рынке валюту на сумму $30-35 млрд в результате сделки по переходу Сбербанка к Минфину, подсчитали опрошенные «Известиями» аналитики. Они уверены, что это поддержит курс национальной денежной единицы в краткосрочной перспективе, но вряд ли сохранит его на уровне ниже 80 рублей за доллар, пока цена на нефть держится в районе $25 за баррель . В перспективе стоимость углеводородов должна будет подрасти, хотя до значений выше $40 она вряд ли доберется до конца года. Средняя стоимость доллара по итогам 2020-го — в районе 80 рублей, прогнозируют эксперты.

Второе правило

Банк России анонсировал дополнительные продажи валюты на рынке для завершения сделки по переходу Сбербанка к Минфину. Покупку министерство производит за счет ресурсов Фонда национального благосостояния — для её реализации нужно будет конвертировать накопленные валютные резервы в рубли . ЦБ планирует проводить эти операции до конца сентября, следует из релиза на сайте регулятора. Объемы продаж будут ограничены: суммы должны компенсировать недополученные доходы бюджета от реализации нефти по цене ниже $25 за баррель. Фактически, это дополнительное к уже существующему бюджетное правило. По нему Банк России может продавать валюту на сумму потерь от реализации нефти по цене ниже $42,4 за баррель.

Поправили правило Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В рамках сделки по продаже Сбербанка ЦБ может реализовать валюту на сумму $30-35 млрд за пять месяцев, заявил «Известиям» эксперт Райффайзенбанка Денис Порывай. С его оценкой согласился главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он полагает, что это несколько поддержит курс рубля в ближайшее время, но скорее чисто технически, поскольку фактор мировой рецессии ещё не учтен в стоимости активов. В краткосрочной перспективе курс вряд ли будет ниже 80 рублей за доллар, ориентировочный диапазон котировок — 79-82 руб./$.

Справка «Известий» Правительство приобретает у Банка России контрольный пакет акций Сбербанка — 50% плюс одна акция. Изначально стоимость сделки предполагалась на уровне в 2,5 трлн рублей, писали «Известия». Согласно специально изданному для перехода Сбера законопроекту, акции будут оцениваться исходя из средневзвешенной цены торгов за последний месяц, предшествующий подписанию договора купли-продажи. К настоящему моменту акции российских компаний обрушились. Пакет ЦБ, исходя из котировок на Мосбирже, стоит чуть более 2 трлн рублей.

Могло быть хуже

Денис Порывай настроен более скептично. Он считает, что стоимость российской валюты при нынешних ценах на нефть могла бы быть и ниже. Если в течение следующих 12 месяцев Brent останется в диапазоне $20-25 за баррель, то за доллар будут давать 90-115 рублей. Если же цена на нефть стабилизируется на уровне $30, то курс ориентировочно составит около 85, подытожил аналитик.

Однако есть и более оптимистичные прогнозы. Главный стратег «АТОН» Александр Кудрин полагает, что если нефть торгуется в диапазоне $30-40 за баррель, то рубль должен быть на уровне 70-75 к доллару. Помимо этого надо понимать, что на рынке ОФЗ есть вложения иностранцев. Многие из них сейчас хотят выйти, и на фоне потенциальных продаж рубль может отклониться от этого прогноза. В целом, возвращение российской валюты в ее прежние рамки на горизонте месяца маловероятно с учетом довольно агрессивной риторики Саудовской Аравии, полагает Александр Кудрин.

Поправили правило Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

А по оценке АКРА — даже при нефтяных ценах около $20 за баррель, фундаментальный курс к доллару составляет 78-79 рублей. Банк России будет стремиться к тому, чтобы интервенции в итоге привели к укреплению российской валюты до уровня ниже 80 руб./$, полагает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства Дмитрий Куликов. Объявленного плана продажи валюты должно хватить, что доллар стоил менее 80 рублей по итогам года.

Впрочем, справедливый курс нацвалюты в долгосрочной перспективе, с учетом очищенной от шоков макроэкономической обстановки — 50 руб./$, уверен аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин. Проблема в том, что рубль длительное время постоянно сталкивается с нерыночным давлением: избыточно жесткой монетарной, налоговой, законодательной политикой регуляторов. Это создает отклонение от фундаментальных оценок, резюмировал он.

Возврат к адекватности

С момента развала сделки ОПЕК+ 6 марта доллар далеко ушел от отметки 68,6 рублей. 18 марта курс подскочил до 80,87 руб./$. В четверг на закрытии Мосбиржи он опустился до 79,82. Торги по европейской валюте, которая в среду стоила 88,72 руб./€, 19 марта закрылись на отметке 85,12. Нефть за это же время упала с $45 за баррель до $26,72. 18 марта в моменте Brent торговалась на уровне ниже $25 за баррель Brent. Индекс Мосбиржи — к четвергу снизился до 2 275,7, а РТС — до 902,63.

Поправили правило Фото: ТАСС/Алексей Андронов

Впрочем, ситуация с нефтяными котировками, а, следовательно, и с российскими активами, должна стабилизироваться ориентировочно во втором квартале, считает Александр Осин. Принятые в выходные решения ФРС, среди которых стоит выделить снижение ставки для первоклассных заемщиков в США, представляются очень мощным монетарным инструментом среднесрочного стимулирования спроса на инвестиции.

Действительно, если рынки будут залиты деньгами ФРС, ЕЦБ и правительств развитых стран, а Китай покажет признаки восстановления, то цена на нефть, судя по опыту 2014-2016 годов не будет на столь низких уровнях, согласился управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. В этих условиях рубль откатится к более адекватным значениям, полагает он. При возврате цены на Brent к $40 за баррель, окончании пандемии и сохранении высоких ставок в России при нулевых в Еврозоне и США, рубль укрепится ниже 70.