Путин подписал закон о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Президент России Владимир Путин подписал закон о покупке правительством у Центробанка 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 18 марта.

Документ состоит из восьми страниц. Он был одобрен Совфедом 14 марта.

«Центральный банк Российской Федерации (Банк России) отчуждает принадлежащие ему <...> обыкновенные акции публичного акционерного общества «Сбербанк России» путем их продажи правительству», — говорится в документе.

Отмечается, что продажа осуществляется по средневзвешенной цене этих акций.

12 марта Госдума приняла закон, позволяющий кабмину выкупить у ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка по рыночной цене и без выплаты оферты миноритарным акционерам.

Проект закона, предлагающего замену оферты миноритариям Сбербанка на механизм акционерного соглашения, был внесен в нижнюю палату парламента 10 марта. В этот же день Центробанк анонсировал схему продажи акций без оферты. Такой план регулятор принял из-за волатильности на финансовых рынках.

11 февраля стало известно, что Минфин России и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. Отмечалось, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. По словам специалистов, продажа акций должна его разрешить и добиться равноудаленности ЦБ от участников финансового рынка.