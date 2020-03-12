Госдума приняла закон о покупке кабмином акций Сбербанка без выплаты оферты

Госдума приняла закон, позволяющий кабмину выкупить у Центробанка контрольный пакет акций Сбербанка по рыночной цене и без выплаты оферты миноритарным акционерам. Это разрешает конфликт интересов вокруг сделки, рассказал глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков в четверг, 12 марта.

Депутат разъяснил, что ЦБ одновременно был регулятором и надзорным органом, при этом входя в совет директоров Сбербанка, передает «РИА Новости». Эту ситуацию необходимо было разрешить.

Проект закона, предлагающего замену оферты миноритариям Сбербанка на механизм акционерного соглашения был внесен в Госдуму 10 марта. В этот же день Центробанк анонсировал схему продажи акций без оферты. Такой план регулятор принял из-за волатильности на финансовых рынках.

11 февраля стало известно, что Минфин России и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. Отмечается, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. Продажа акций позволит его разрешить и добиться равноудаленности ЦБ от участников финансового рынка.

Сумма сделки по продаже акций, по словам министра финансов России Антона Силуанова, оценивается в 2,5 трлн рублей.

Сейчас ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций.