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ЦБ повысил курс доллара на 19 марта до 77,21 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Центральный банк России установил курс доллара на 19 марта на уровне 77,2131 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду, 18 марта, на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс американской валюты на 3,32 рубля превышает предыдущий показатель.

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Официальный курс евро повышен на 2,58 рубля и составил 84,8881 рубля.

Ранее 18 марта сообщалось, что курс доллара на Мосбирже краткосрочно превысил 79 рублей, однако затем откатился ниже 77 рублей.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

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