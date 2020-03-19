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Минфин начал продавать валюту для сделки по покупке Сбербанка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минфин начал операции по продаже валюты в рамках реализации сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, опубликованном в четверг, 19 марта.

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16 марта в Фонд национального благосостоянии (ФНБ) перечислены дополнительные нефтегазовые доходы, полученные по итогам 2019 года. Объем фонда после этой операции достиг 12,2 трлн рублей, сообщили в Минфине.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о покупке правительством у Центробанка 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. В документе уточняется, что продажа акций производится по средневзвешенной цене.

Проект закона, предлагающего замену оферты миноритариям Сбербанка на механизм акционерного соглашения, был внесен в нижнюю палату парламента 10 марта. В этот же день Центробанк анонсировал схему продажи акций без оферты. Такой план регулятор принял из-за волатильности на финансовых рынках.

11 февраля стало известно, что Минфин России и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. Отмечалось, что при совмещении Центробанком роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. По словам специалистов, продажа акций должна его разрешить и добиться равноудаленности ЦБ от участников финансового рынка.

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