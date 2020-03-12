Минфин РФ оценил стоимость находящегося у ЦБ пакета акций Сбербанка

Министерство финансов России оценивает стоимость пакета акций Сбербанка, который принадлежит Центробанку, примерно в 2 трлн рублей при текущих котировках. Об этом в четверг, 12 марта, заявил замглавы Минфина Владимир Колычев.

Кроме того, замминистра отметил, что ведомство готовится досрочно осуществить операцию по перечислению дополнительных нефтегазовых доходов за 2019 год в Фонд национального благосостояния (ФНБ), чтобы реализовать сделку по покупке акций Сбербанка, передает «Интерфакс». Колычев отметил, что средств хватит на приобретение пакета акций за один транш.

Ранее в этот день стало известно, что Госдума приняла закон, позволяющий кабмину выкупить у Центробанка контрольный пакет акций Сбербанка по рыночной цене и без выплаты оферты миноритарным акционерам.

Проект закона, предлагающего замену оферты миноритариям Сбербанка на механизм акционерного соглашения, был внесен в нижнюю палату парламента 10 марта. В этот же день Центробанк анонсировал схему продажи акций без оферты. Такой план регулятор принял из-за волатильности на финансовых рынках.

11 февраля стало известно, что Минфин России и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. Отмечается, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. Продажа акций позволит его разрешить и добиться равноудаленности ЦБ от участников финансового рынка.

Сейчас ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций.