В свободном падении: главные ответы на вопросы об обвале рубля

Курс рубля с начала года упал к доллару более чем на 20 процентов, в один момент опустившись до отметки в 80 рублей за доллар. Российская валюта падала столь же быстро как и фондовые индексы, а агентство Bloomberg назвало ее второй по волатильности среди мировых денежных единиц после мексиканского песо. Между тем, ЦБ объявил о начале продажи валюты из резервов Фонда национального благосостояния, что приостановило свободное падение рубля. Сможет ли рубль вернуть утраченные позиции и что делать в такой ситуации рядовому гражданину — в материале «Известий».

Почему рубль быстро падает

В снижении курса российской валюты ничего удивительного нет. В условиях острого кризиса инвесторы сбрасывают все активы и выходят в кэш — американский доллар или государственные облигации США прежде всего. За последние две недели к доллару упали практически все валюты, включая евро и британский фунт стерлингов, который впервые за очень долгое время оказался на уровне 1,1 доллара. Более того, даже японская иена, традиционно считающаяся валютой-убежищем, подешевела на 1 процент.

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Естественно, зависимость рубля от углеводородов играет не последнюю роль. Нефтегазовые доходы составляют около 36 процентов бюджета, а нефть просела сильнее большинства других активов, подстегнутая срывом переговоров ОПЕК+ и решением Саудовской Аравии поставлять нефть на мировые рынки по демпинговым ценам, не пожалев даже своих промышленных запасов (12,3 миллиона бочек в день — это больше, чем Эр-Рияд может себе позволить, задействовав все мощности по добыче). К этому нужно добавить, что в отличие от валют многих нефтедобывающих стран, курс рубля является свободно плавающим и не привязан к какому-либо целевому уровню или коридору. В краткосрочной перспективе он может подвергаться сильном колебаниям, зато это снижает вероятность спекулятивных атак.

Будет ли государство пытаться поддержать курс рубля?

Банк России уже объявил о начале продажи валюты из Фонда национального благосостояния. Операция привязана к переходу контрольного пакета Сбербанка под прямой контроль правительства. Судя по всему, ежемесячные объемы продажи валюты составят около 800 миллионов долларов в месяц при условии, что цены на нефть будут падать ниже 25 долларов за баррель.

- Такая мера призвана сгладить слишком резкие, панические движения на рынке. Однако пытаться полностью сдерживать курс любой ценой за счёт интервенций бессмысленно и даже вредно. В случае продолжения снижения нефтяных цен плавное адекватное рыночное ослабление рубля несколько балансирует ситуацию, частично компенсирует снижение экспортных доходов бюджета и компаний, бережёт валютные резервы, - объяснил в интервью «Известиям» главный аналитик Teletrade Марк Гойхман.

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Решение ЦБ уже несколько успокоило финансовые рынки. После нового скачка доллара до почти 82 рублей в начале дня, американская валюта снизилась до 80,3 рубля к 17:30 мск. В то же время, о стабилизации пока говорить рано.

Еще одной мерой воздействия (традиционно применяемой ЦБ в аналогичных ситуациях) является повышение ключевой ставки. Такой шаг может поддержать рубль в тяжелой ситуации, и, что на данный момент менее важно, сдержать ускорение инфляции. Однако сейчас перед ЦБ стоит дилемма. Центральные банки большинства развивающихся стран следуют по стопам развитых стран и смягчают денежно-кредитную политику, чтобы избежать шока нехватки ликвидности. Повышение ставки поддержит рубль, но может резко ухудшить ситуацию в широкой экономике.

Вернется ли рубль к докризисному курсу?

История показывает, что быстро это не случится. Уровни 2014 года после обвала цен на нефть так и не удалось возвратить. В то же время тогдашняя ситуация в корне отличалась от нынешней. До кризиса цена на нефть составляла около 100 долларов за баррель и была лишь чуть выше цены отсечения для бюджета (91 доллар). После катастрофического падения 2014-2015 года нефть уже даже в лучшие свои периоды не переваливала за 80 долларов. В то же время все средства выше новой цены отсечения аккумулировались в резервных фондах, а Банк России практически не поддерживал рубль продажей валюты, напротив, предпочитая ее скупать при любом удобном случае.

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Сейчас цена отсечения низкая — Россия без проблем сведет бюджет к балансу даже при 45 долларов за баррель, курс является плавающим, а резервы накоплены значительные. Есть все основания полагать, что при стабилизации цен на нефть на нормальных уровнях курс российской валюты постепенно вырастет. Стабилизация же может произойти либо после того, как низкорентабельные производители нефти начнут выходить из бизнеса (и это может занять до полутора-двух лет), либо же участники ОПЕК+ вернутся за стол переговоров и вновь станут ограничивать добычу. В таком случае черное золото может пойти вверх сразу после острой фазы «коронавирусного» кризиса.

- В обозримом будущем валютная пара доллар/рубль вряд ли вернется к минимальным уровням 2019 года. - рассказал финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский. - Однако возврат в диапазон 70-65 вполне вероятен, но при условии, что нефть вернется в район $40 – 50 долларов за баррель по Brent. Учитывая текущую ситуация в целом, можно сказать, что сейчас формируется новая реальность, при которой курс валютной пары доллар/рубль не вернется к привычным уровням 60, а будет формировать новую базу в районе 70 – 65.

Что в сложившейся ситуации делать обычному человеку?

- На мой взгляд, обычным гражданам уже поздно обменивать рубли на сильно подорожавшие доллары и евро, - заявил «Известиям» аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. - И если посмотреть динамику предыдущих коллапсов рубля, то можно с большой долей уверенности сказать, что когда паника на фондовых и сырьевых рынках сойдет на нет, рубль постепенно начнет возвращать утраченные ранее позиции.

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По словам Ивана Капустянского, гражданам, у которых есть рубли на руках, в первую очередь, не стоит паниковать и бежать скупать валюту в ближайший обменник. Текущий курс достаточно высок, и покупать на этих уровнях опасно. Более того, уже 19 марта состоится очередное заседание ЦБ РФ. На нем регулятор будет принимать нелегкое решение о ключевой процентной ставке. Рынки судя по кривой доходностей ОФЗ заложили ее рост в диапазоне 1% - 2%. Если прогноз оправдается, рубль может попытаться укрепиться.

- Несмотря на панику и апокалиптические настроения, царящие на рынке, сейчас благоприятное время, чтобы пополнить свой портфель ОФЗ, - отметил эксперт. - Доходность годовалой бумаги равна около 7%. Они демонстрируют доходность гораздо выше чем средневзвешенная ставка по депозитам - 5,2%. По надежности эти финансовые инструменты сопоставимы. В свою очередь, чтобы повысить доходность портфеля ОФЗ, их можно приобрести на специальный брокерский счет ИИС и получить налоговый вычет 13%. Таким образом, доходность портфеля можно повысить до 11%.