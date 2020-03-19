Рубль занял второе место в рейтинге волатильных валют

Российский рубль на фоне разрыва сделки ОПЕК и ситуации с распространением коронавирусной инфекции занял второе место в рейтинге волатильных валют мира по отношению к доллару США. Об этом сообщает Eadaily со ссылкой на Bloomberg в четверг, 19 марта.

Вмененная волатильность рубля по расчетам цен опционов за три месяца составила 24,9%. Опередить его по данному показателю изменчивости цены смог только мексиканский песо с показателем 26,5%.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, значительно потеряли в своих позициях акции российских компаний и резко упали цены на нефть.

Накануне курс евро на Московской бирже достиг отметки в 88 рублей. Доллар также подорожал к рублю. После начала торгов он подскочил до 79,22 рубля, а вечером американская валюта преодолела отметку в 80 рублей.