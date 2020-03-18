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Курс доллара превысил 80 рублей

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей, впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.

Так, доллар вырос на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов, теперь $1 составляет 80,01 рублей, отмечает ТАСС. После открытия торгов утром в среду доллар подскочил до 79,22 рубля.

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В течение дня рос и курс евро по отношению к рублю. К 15:50 мск он подскочил выше 86 рублей, также впервые с февраля 2016 года. К 18:25 мск €1 стоит 86,87 рублей.

Накануне курс доллара составлял 74,97 рубля, евро — 82,68 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого произошел обвал цен на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, значительно потеряли в своих позициях акции российских компаний.

Однако глава Минпромторга Денис Мантуров ранее в марте заявил, что слабление позиций рубля является определенным плюсом для большинства отраслей промышленности, так как повышается их конкурентоспособность на мировом рынке.Кроме того, ситуация мотивирует отечественных производителей к перестройке, снижению уровня зависимости от внешних поставок.

В Минэкономразвития заверяли, что Россия способна противостоять внешним шокам. Сейчас в министерстве разрабатывают стратегию инвестиций государственных средств, чтобы максимально эффективно распорядиться этими деньгами.

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