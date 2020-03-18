Нефть Brent опустилась до минимума с 2003 года

Майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, следует из данных межконтинентальной биржи ICE на 18 марта.

По состоянию на 16:12 мск стоимость нефти Brent снизилась на 6,1% — до $27,1 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI по состоянию на 16:14 мск снизились на 13,1% — до $23,8 за баррель.

Ранее в 15:50 мск курс евро вырос до 87,52 рубля впервые с февраля 2016 года. Курс доллара США расчетами «завтра» подорожал на 4,33 рубля — до 79,77 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 13 марта, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 18 марта текущую цену на нефть безусловно низкой, а также добавил, что в Кремле наблюдают и анализируют ситуацию на международном рынке, пишет «Газета.ру».