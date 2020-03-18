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Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

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«Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет. Нам придется задействовать средства нашего резерва — Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, в настоящий момент экономическая ситуация в стране развивается по одному из неблагоприятных сценариев, в связи с чем наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.

Спад мировой экономики связан с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. По причине роста числа заболевших и введения карантинных мер по всему миру снижается производство и потребность в нефти, на рынках возникает профицит. В результате цены на нефть упали до $30,48 за баррель. ФРС США снизила ставку до 0–0,25%. Некоторые эксперты считают, что возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года.

В правительстве России и Центробанке в связи с распространением коронавируса распорядились ввести пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности. Предполагается работа по трем направлениям: обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости экономики, поддержка населения и региональных бюджетов.

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