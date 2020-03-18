Курс евро превысил 87 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс евро подскочил выше 87 рублей впервые с февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.

Как сообщает «РИА Новости», курс доллара США расчетами «завтра» на 15:50 мск рос на 4,33 рубля, до 79,77 рубля, курс евро — на 4,62 рубля, до 87,52 рубля.

Ранее в этот же день курс евро по отношению к рублю поднимался вверх в течение дня с самого открытия биржи. Он превысил отметку в 85 рублей и обновил свой максимум с февраля 2016 года.

Доллар США, в свою очередь, также дорожает к рублю. По данным на 18 марта, после открытия торгов он подскочил до 79,22 рубля. В настоящее время американская валюта приблизилась к 80 рублям.

В то же время еще в среду, 17 марта, курс доллара на торгах Московской биржи составил 74,97 рубля, курс евро — 82,68 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине и значительно потеряли в своих позициях акции российских компаний.

Вместе с тем в Минэкономразвития заявили о способности России противостоять внешним шокам. Сейчас в министерстве разрабатывают стратегию инвестиций государственных средств, чтобы максимально эффективно распорядиться этими деньгами.