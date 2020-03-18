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Экономисты назвали резервные валюты в условиях пандемии коронавируса

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В ситуации неопределенности и назревающего кризиса защитным активом всегда становится золото, рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ранее в среду, 18 марта, курс доллара на Мосбирже краткосрочно превысил 79 рублей, однако затем опустился ниже 77 рублей.

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«Можно приобрести золотые монеты самого мелкого номинала, а также серебряные монеты. По сравнению с золотом, серебро намного дешевле, но при этом в кризис также становится активом, который поможет спасти средства от девальвации», — сказал Артем Деев.

По его словам, приобретение долларов также будет актуальным. «Сколько бы ни говорили о глобальном кризисе, США пострадают меньше других стран благодаря диверсифицированной экономике и печатному станку, который изготавливает самый популярный товар в мире — доллары», — добавил экономист.

Он отметил, что и валюты развивающихся стран, и сами эти государства будут страдать в первую очередь от надвигающегося кризиса. Валют развивающихся стран в ближайшие месяцы Деев рекомендует не приобретать.

То же самое касается китайской йены. Дело в том, что Китай после прохождения пика эпидемии коронавируса растерял весь экономический рост за последние 20 лет и вряд ли быстро вернется к прежним уровням, объяснил руководитель аналитического департамента AMarkets.

В свою очередь главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин согласился с Артемом Деевым в вопросе ненадежности валют развивающихся стран в складывающейся обстановке в мировой экономике.

«С валютами развивающихся стран лучше не связываться, у большинства экономическая ситуация намного хуже российской, особенно в плане долговой нагрузки», — сказал Шеин.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

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