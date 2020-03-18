Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара на Мосбирже краткосрочно превысил 79 рублей, однако затем откатился ниже 77 рублей, следует из данных Московской биржи на среду, 18 марта.

Курс доллара в первые минуты торгов краткосрочно подскочил до 79,22 рубля, что составило максимум с февраля 2016 года, однако потом упал до 76,94 рубля. Курс евро составил 84,70 рубля.

Днем ранее Банк России установил официальный курс доллара на 18 марта на уровне 73,89 рубля.

В среду, 17 марта, курс доллара на торгах Московской биржи составил 74,97 рубля, курс евро — 82,68 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.