Рост стоимости нефти Brent превысил 5,5%

Нефть Brent дорожает более, чем на 5%, до $27,11 за баррель, следует из данных торгов.

Как отмечает «РИА Новости», по состоянию на 9:13 (мск) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent увеличивается на 5,63%, до $26,27 за баррель. Минутами ранее стоимость Brent достигала $27,11 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднимается в то же время на 12,48%, до $23,43 за баррель.

Днем ранее сообщалось, что нефть WTI упала ниже $21 за баррель впервые с 2002 года.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил 13 марта, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал 18 марта текущую цену на нефть безусловно низкой, а также добавил, что в Кремле наблюдают и анализируют ситуацию на международном рынке, пишет «Газета.ру».