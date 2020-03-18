Нефть WTI упала ниже $21 за баррель впервые с 2002 года

Цена на нефть WTI опустилась ниже $21 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NYMEX.

По состоянию на 21:33 мск стоимость апрельского фьючерса составляет $20,34 за баррель. Цена майского фьючерса нефти Brent на бирже ICE по состоянию на 21:25 мск составляет $24,64 за баррель.

Ранее в среду сообщалось, что нефть марки Brent опустилась ниже $27 за баррель впервые с сентября 2003 года.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил 13 марта, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал 18 марта текущую цену на нефть безусловно низкой, а также добавил, что в Кремле наблюдают и анализируют ситуацию на международном рынке, пишет «Газета.ру».