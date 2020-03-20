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Зариф обвинил США в убийстве иранцев санкциями во время эпидемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в «убийстве» населения республики санкциями, вводимыми на фоне растущего числа жертв эпидемии коронавируса. Об этом Зариф написал в пятницу, 20 марта, на своей странице в Twitter.

«Администрация США гордится убийством иранских граждан на Ноуруз — наш новый год (отмечается 20 марта - Ред). Белый дом вывел «максимальное давление» на новый уровень бесчеловечности, категорически презирая человеческую жизнь», — написал министр.

Ранее 20 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что не будет давать агрессивный ответ Ирану в ответ на бомбардировки военных баз в Ираке.

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16 марта МИД России призвал США прекратить намеренно мешать Ирану в борьбе с коронавирусом и немедленно снять санкции. Москва указала, что на фоне масштабного распространения вируса в Исламской Республике не время сводить геополитические счеты ради удовлетворения собственных амбиций. МИД отметил, что антигуманная политика Вашингтона вызывает глубокое сожаление и тревогу.

Напряженность в отношениях Ирана и США началась после того, как американские военнослужащие с помощью беспилотника убили главу иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани. После этого в ночь на 8 января с территории Ирана были выпущены десятки баллистических и крылатых ракет по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. Сообщалось, что более 100 солдат получили травмы головного мозга.

12 марта Конгресс США принял резолюцию, ограничивающую полномочия Дональда Трампа в вопросах военных обстрелов против Ирана без разрешения со стороны законодателей.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 20 марта, число зараженных новым типом коронавируса в Иране достигло 18 407. При этом скончались 1 284 человека, выписаны из больниц 5 979 пациентов.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира. Всего заразились более 254,6 тыс. человек, более 10,4 тыс. скончались, выздоровели свыше 87,3 тыс. человек.

В России к 20 марта выявлены 253 случая заражения, большинство из них привозные.

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