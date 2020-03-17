МИД РФ заявил о готовности помогать Ирану

В Москве получили письмо от президента Ирана Хасана Роухани, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину. Как сообщил «РИА Новости» во вторник, 17 марта, замглавы МИД России Сергей Рябков, послание посвящено теме борьбы с распространением нового коронавируса, и Россия готова помочь Тегерану в борьбе с COVID-19.

«Послание президента Роухани президенту Путину получено, и оно докладывается в соответствующие наши структуры», — сказал дипломат. По его словам, Москва готова взаимодействовать с Ираном по ряду конкретных направлений и проектам «обоюдовыгодного сотрудничества».

Как добавил Рябков, нормальной работе с Ираном мешают противоправные американские санкции. Москва призывает Вашингтон к скорейшей отмене рестрикций, мешающих Ирану осуществлять нормальную внешнеторговую деятельность. В настоящее время ограничения препятствуют обеспечению исламской республики медпрепаратами и оборудованием, которые могут остановить распространение коронавируса, уточнил замминистра.

Ранее, во вторник, Рябков заявил, что Российская Федерация направила гуманитарную помощь Ирану для содействия в борьбе с коронавирусом. Ведомство прорабатывает дальнейшие шаги в этом направлении.

Накануне МИД России призвал США прекратить намеренно мешать Ирану в борьбе с коронавирусом и немедленно снять санкции с Тегерана.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения коронавирусом, пишет «Газета.ру». По данным на 17 марта, число случаев заражения в стране превысило 16 тыс., скончались 988 пациентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания.