Прямой эфир
Сюжет:

МИД РФ заявил о готовности помогать Ирану

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве получили письмо от президента Ирана Хасана Роухани, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину. Как сообщил «РИА Новости» во вторник, 17 марта, замглавы МИД России Сергей Рябков, послание посвящено теме борьбы с распространением нового коронавируса, и Россия готова помочь Тегерану в борьбе с COVID-19.

Вирусная посылка: Москва начинает поставки в Иран медицинских масок
В посольстве исламской республики заявили, что эпидемия не помешает саммиту «астанинской тройки»

«Послание президента Роухани президенту Путину получено, и оно докладывается в соответствующие наши структуры», — сказал дипломат. По его словам, Москва готова взаимодействовать с Ираном по ряду конкретных направлений и проектам «обоюдовыгодного сотрудничества».

Как добавил Рябков, нормальной работе с Ираном мешают противоправные американские санкции. Москва призывает Вашингтон к скорейшей отмене рестрикций, мешающих Ирану осуществлять нормальную внешнеторговую деятельность. В настоящее время ограничения препятствуют обеспечению исламской республики медпрепаратами и оборудованием, которые могут остановить распространение коронавируса, уточнил замминистра.

Ранее, во вторник, Рябков заявил, что Российская Федерация направила гуманитарную помощь Ирану для содействия в борьбе с коронавирусом. Ведомство прорабатывает дальнейшие шаги в этом направлении.

Накануне МИД России призвал США прекратить намеренно мешать Ирану в борьбе с коронавирусом и немедленно снять санкции с Тегерана.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения коронавирусом, пишет «Газета.ру». По данным на 17 марта, число случаев заражения в стране превысило 16 тыс., скончались 988 пациентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Въезд в Нурсултан ограничат на время карантина из-за коронавируса
Россия передала тест-системы для диагностики COVID-19 странам ЕАЭС и Ирану

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020