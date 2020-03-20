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Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении фейк-ньюс

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает Bloomberg.

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«Мы точно видели, что интегрированная дезинформационная кампания исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран, — заявил Помпео на брифинге.

По его словам, Государственный департамент США обратился к этим странам с просьбой прекратить это.

Ранее 18 марта в Кремле заявили о продолжении русофобской одержимости на Западе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинение США и Евросоюза в адрес Москвы в распространении фейков о борьбе с коронавирусом.

В тот же день Financial Times со ссылкой на закрытый доклад Евросоюза от 16 марта сообщили, что ЕС обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусом. В тексте документа указано, что российские СМИ по приказу Кремля развернули кампанию по дезинформации, чтобы посеять панику и страх в европейском сообществе.

22 февраля США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ. Американские чиновники утверждают, что соответствующая информация распространяется с аккаунтов, связанных с РФ.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира. Всего заразились более 254,6 тыс. человек, более 10,4 тыс. скончались, выздоровели свыше 87,3 тыс. человек.

В России к 20 марта выявлены 253 случая заражения, большинство из них привозные.

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