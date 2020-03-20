Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к недостоверной информации в СМИ о коронавирусе. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

На текущий момент в Роскомнадзор направлено восемь требований об ограничении доступа к подобным фейковым материалам.

«К примеру, 16 марта 2020 года на сайте СМИ «Эхо Москвы» было опубликовано интервью с политологом В. Соловьем. Со ссылкой на анонимные источники он сообщил, что в Российской Федерации имеется порядка 1600 подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч», — говорится в заявлении.

В Генпрокуратуре отмечают, что распространение подобных сообщений приводит к эскалации панических настроений среди населения.

В ведомстве зафиксировали наличия признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15. КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»)

Ранее в этот же день Роспотребнадзор уже сообщил о том, что принимает меры реагирования в отношении СМИ и социальных сетей, которые размещают фейковую информацию о коронавирусе.

19 марта, в МВД заявили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. Информация появляется в различных регионах и распространяется, как правило, через социальные сети и мессенджеры.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек. В России на текущий момент выявлены 253 случая заражения.