Прямой эфир
Сюжет:

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к недостоверной информации в СМИ о коронавирусе. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

На текущий момент в Роскомнадзор направлено восемь требований об ограничении доступа к подобным фейковым материалам.

«К примеру, 16 марта 2020 года на сайте СМИ «Эхо Москвы» было опубликовано интервью с политологом В. Соловьем. Со ссылкой на анонимные источники он сообщил, что в Российской Федерации имеется порядка 1600 подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч», — говорится в заявлении.

Чихать на вирус: где и как работают карантинные меры
Почему в Киеве случился транспортный коллапс

В Генпрокуратуре отмечают, что распространение подобных сообщений приводит к эскалации панических настроений среди населения.

В ведомстве зафиксировали наличия признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15. КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»)

Ранее в этот же день Роспотребнадзор уже сообщил о том, что принимает меры реагирования в отношении СМИ и социальных сетей, которые размещают фейковую информацию о коронавирусе.

19 марта, в МВД заявили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. Информация появляется в различных регионах и распространяется, как правило, через социальные сети и мессенджеры.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек. В России на текущий момент выявлены 253 случая заражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России за сутки зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом
В СК создали рабочую группу по профилактике коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020