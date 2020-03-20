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В СК создали рабочую группу по профилактике коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Следственном комитете России создана рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В состав группы вошли руководители подразделений центрального аппарата и ряда управлений, дислоцированных в федеральных округах.

В Следственном комитете принимаются все необходимые организационные меры, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Организован постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, они обеспечены средствами защиты и дезинфекции. Случаев заболевания среди работников СК в данный момент не выявлено.

В образовательных учреждениях Следственного комитета — Московской и Санкт-Петербургской академиях, а также кадетских корпусах введено дистанционное обучение, которое позволяет вести занятия без потери эффективности, а также осуществлять контроль.

Подразделения Следственного комитета продолжают работу по основному направлению деятельности — расследованию уголовных дел. То есть, несмотря на введенные ограничительные меры, ведомство продолжает нормально функционировать, говорится в сообщении.

Ранее в этот же день пресс-служба МЧС сообщила, что ведомство приостановит проверки противопожарного состояния объектов до 1 мая 2020 года на фоне коронавирусной инфекции.

17 марта Минтруд выпустил методические рекомендации для государственных служащих, в которых призвал их ограничить по возможности прием граждан и работать с документами дистанционно.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

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