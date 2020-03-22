Без права на поддержку: США усложнили Ирану борьбу с коронавирусом

На волне общемирового хаоса из-за пандемии коронавируса США решили воспользоваться ситуацией, чтобы еще больше усилить свое влияние на мировой арене. Вашингтон вводит новые санкции против Тегерана, где в условиях вспышки COVID-19 и так не хватает медицинского оборудования. Иран входит в тройку стран с максимальным количеством смертей от этого инфекционного заболевания, однако ситуация может еще больше ухудшиться, поскольку из-за ограничительных мер Тегеран не может закупать лекарства за рубежом . В нечестной игре в условиях пандемии американцев обвинила и Германия. Трамп попытался перекупить ученых немецкой биофармацевтической компании CureVac, разрабатывающих вакцину от коронавируса. Гнев немецких властей, обвинивших Вашингтон в подрыве евроатлантической солидарности, вызвало то, что будущей вакциной американцы не собирались ни с кем делиться. Подробности — в материале «Известий».

Снимите это немедленно

«Бесчеловечные и незаконные санкции США мешают предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, в том числе в другие страны, наносят ущерб здоровью и жизни иранцев и жителей других стран. Другими словами, в то время как США пытаются обуздать вирус внутри страны, они помогают его распространению за границей, подрывая профессиональные возможности некоторых пострадавших стран, которые пытаются бороться с пандемией», — такое сообщение опубликовало постпредство Ирана при ООН. Тегеран попросил международное сообщество призвать США отменить санкции.

ира Акция протеста около здания министерства финансов США против введения дополнительных санкций в отношении Ирана, 11 марта 2020 года Фото: REUTERS/Carlos Barria

В документе отмечается, что теперь ограничительные меры, введенные Вашингтоном против Ирана и некоторых других государств, «наносят ущерб не только торговым и экономическим интересам стран, но и самой жизни их граждан».

Постпредство пояснило, что из-за введенных почти два года назад американских санкций иранские власти практически лишены возможности своевременно закупать за рубежом необходимые лекарства и медицинское оборудование. «А это серьезно подрывает наши национальные усилия по борьбе с этой болезнью», — говорится в сообщении.

Как отмечает Foreign Policy, большинство продуктов, необходимых лекарств и дезинфицирующих средств производят в самом Иране, однако для их создания необходимы импортные составляющие . Помимо этого многие иностранные компании просто боятся сотрудничать с Ираном, опасаясь попасть под американские санкции.

Пандемия в Иране принимает всё более угрожающие масштабы. Государство входит в топ-лист стран, сильнее всего пострадавших от коронавируса. По последним данным, в Иране свыше 18,4 тыс. заболевших, более 1,2 тыс. человек скончались. Как дальше будет развиваться ситуация, предсказать сложно.

ира Дезинфекция в одном из зданий в Тегеране, 20 марта 2020 года Фото: REUTERS/WANA/Ali Khara

В Иране коронавирус не щадит ни парламент, ни правительство. На карантине многие депутаты меджлиса, заразились замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи и вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

Для того чтобы помешать распространению вируса, иранские власти обнародовали новые ограничительные меры. По словам президента страны Хасана Роухани, сотрудники МВД и минздрава будут проверять состояние здоровья граждан на специальных КПП на въезде и выезде из городов. О полном запрете поездок внутри страны речь пока не идет.

Еще больше санкций

Президент Роухани отметил, что менее чем за два года американские ограничения нанесли иранской экономике ущерб примерно на $200 млрд. Как пояснил в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, правительство США «наказывает иранский народ, в том числе через ограничения на покупку гуманитарных товаров». «Санкции нарушают основы международного гуманитарного права», — отметил глава иранского МИДа.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь Тегерану в борьбе с распространением вируса, «если он примет это предложение». Иранские власти отказались. МИД исламской республики назвал подобные предложения смешными, посчитав заявления американских властей «элементом политической игры». «Если вы говорите правду, то снимите санкции хотя бы с лекарств. Это будет первым шагом», — отреагировал тогда президент Роухани.

Для того чтобы справиться с пандемией, загнанный в угол Иран впервые в своей истории обратился за помощью к МВФ. Тегеран запросил кредит в $5 млрд. Однако такое решение невозможно без самого влиятельного члена финансовой организации — США. На выделение средств Тегеран особо не рассчитывает.

Вашингтон в условиях пандемии лишь усиливает давление на Иран. В качестве основной причины США называют ядерную программу, которую, по их мнению, Тегеран продолжает незаконно развивать. 18 марта американские власти ввели санкции против девяти компаний и трех иранских ученых, которых они считают ответственными за развитие иранской ядерной программы в 2004 году . По словам госсекретаря США Майка Помпео, они «продолжают работать на правительство». Глава Госдепа отметил также, что этот шаг США направлен против тех, кто «финансирует терроризм и другую разрушительную деятельность».

ира Базар в Тегеране, 20 марта 2020 года Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz/XinHua

Действия американской администрации раскритиковал сенатор от Вермонта Берни Сандерс. «Мы неравнодушная страна, поэтому необходимо отменить любые санкции, включая финансовые, которые мешают Ирану противостоять этому кризису», — написал в своем Twitter политик, претендующий на право стать кандидатом Демократической партии на ноябрьских президентских выборах.

Как отмечает The Guardian, Великобритания пытается убедить американское правительство все-таки снять ограничительные меры против Ирана. Впрочем, как сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к американской администрации, вряд ли США на это пойдут — Вашингтон не доверяет Тегерану, считая, что «иранские элиты скорее потратят [эти] деньги на что-нибудь враждебное».

В отношениях с Ираном США не скрывают, что продолжают кампанию максимального давления на Тегеран, рассказал «Известиям» аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. «Борьба Ирана с коронавирусом для США не повод ослаблять давление, потому что в Вашингтоне по-прежнему рассчитывают на то, что политический режим в Тегеране будет ослабевать и, чтобы избежать дестабилизации в стране, пойдет на уступки США. Американские власти продолжают настаивать на том, что их санкции не направлены против торговли с Ираном товарами гуманитарного назначения, поэтому санкционный режим они не собираются ослаблять. На деле банки не берутся проводить даже разрешенные операции, потому что риск быть наказанным минфином США остается высоким — в таких условиях им проще и целесообразнее воздержаться от любых операций с Ираном», — уверен политолог.

Обращение Тегерана к мировому сообществу первыми поддержали Москва и Пекин. «Решительно призываем США взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений, бьющих по фундаментальным правам человека в Иране. Мировая пандемия — не время для сведения геополитических счетов, тем более не имеющих под собой оснований, а выдуманных в Вашингтоне под задачи удовлетворения собственных амбиций», — отреагировали на происходящее в российском МИДе.

ира Посол Китая в Иране Чанг Хуа Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee

В Пекине заявили, что «сохранение односторонних санкций в отношении Ирана лишь усугубит ситуацию», а также призвали «вовлеченные стороны немедленно снять ограничительные меры с Ирана, чтобы избежать дальнейшего ущерба для иранской экономики и жизни людей».

Россия направила Ирану гуманитарную помощь. Поддержку исламской республике оказывают Кувейт, Катар, Китай и Всемирная организация здравоохранения.

Исключительные права

На фоне пандемии коронавируса в нечестной игре США обвинила и Германия. Немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что 2 марта Даниэль Меникелла, генеральный директор компании CureVac, занимающейся разработкой вакцины от коронавируса, вместе с представителями некоторых других фармацевтических концернов встречался с Дональдом Трампом.

Американский лидер предложил перевести штаб-квартиру CureVac из немецкого города Тюбинген в США. Владельцам пообещали огромную сумму денег. По сведениям Welt am Sonntag, речь идет об $1 млрд. Взамен выдвигалось одно требование — наработки должны быть доступны только американцам .

«Власти Германии не позволят, чтобы другие страны присваивали себе исключительные права на наработки немецких вирусологов, которые разрабатывают вакцину от коронавируса», — отреагировал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он добавил, что обсудил этот вопрос с коллегами из Бразилии, Австралии, Канады и Южной Кореи. Глава немецкого МИДа также отметил, что «вирус можно победить только совместными усилиями, а не действуя друг против друга».

bhf Филипп Хоффманн из немецкой биофармацевтической компании CureVac демонстрирует исследовательский процесс по вакцине против коронавируса в лаборатории в Тюбингене, Германия, 12 марта 2020 года Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Белый дом не стал комментировать информацию о попытке перекупить CureVac, однако министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и глава МВД Хорст Зеехофер подтвердили эту информацию. «Германия не продается», — добавил впоследствии Альтмайер.

Действия Вашингтона резко раскритиковали немецкие депутаты. Многие посчитали это «проявлением эгоизма» и «подрывом евроатлантической солидарности». Глава комитета по здравоохранению Эрвин Рюддель отметила, что сейчас не время для защиты собственных интересов. «Раз вирус не останавливается на границах, то и вакцина не должна», — уверена политик.

Переезду компании в США удалось помешать. В середине марта CureVac опубликовала заявление, в котором сообщала, что усилия ее сотрудников «направлены на разработку вакцины от коронавируса, которая будет доступна людям во всем мире». Немецкие власти, а также руководство ЕС пообещали биофармацевтической фирме дополнительные средства для того, чтобы ускорить исследования.

«Американцы проявили сверхнаглость»

По мнению ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, это довольно недружественный шаг со стороны Вашингтона. «С одной стороны, он свидетельствует о двойных стандартах в сфере свободной конкуренции, которые практикуют США. С другой — это подтверждение тренда: американцы стараются перекупать передовые технологии в Европе.

bhf Люди соблюдают рекомендованную безопасную дистанцию в очереди в магазин в Гамбурге, Германия, 19 марта 2020 года Фото: Global Look Press/Ulrich Perrey/dpa

На протяжении последних 20 лет напрямую либо косвенно они приобрели 5 тыс. высокотехнологичных немецких предприятий не только крупного, но и среднего и малого бизнеса, которые занимаются разработкой технологий. Американцы концентрируют в своих руках наиболее передовые разработки европейцев не только в медицине и фармацевтике, но и в других сферах для обеспечения конкурентных преимуществ экономики США. Данный случай стал скандальным на фоне пандемии коронавируса. В ситуации, когда люди в панике, политики не знают, что сделать, чтобы их успокоить, американцы проявили сверхнаглость», — уверен эксперт.