COVID слева: социалист Берни Сандерс лишился своего главного козыря

В третий подряд вторник на праймериз Демократической партии США Джо Байден вновь уверенно победил Берни Сандерса. Догнать бывшего вице-президента сенатору от Вермонта уже практически невозможно . По мнению экспертов, есть разумное объяснение — почему еще месяц назад Джо Байден по всем статьям проигрывал Берни Сандерсу, а сейчас стал для последнего недосягаем: не последнюю роль в этом сыграл коронавирус . При этом, несмотря на все трудности, 78-летний политик не спешит завершать кампанию, лишая оппонента возможности сосредоточиться на Дональде Трампе.

Впереди демократов всех

Голосование, состоявшееся 17 марта в Аризоне, Иллинойсе и Флориде, окончательно закрепило лидерство бывшего вице-президента США Джо Байдена над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом. И хотя праймериз среди демократов продлятся до июня, уже сейчас понятно: самопровозглашенный социалист не сможет догнать ставленника партийного истеблишмента. К 18 марта в копилке Джо Байдена оказалось 1147 делегатов из необходимых 1991 для выдвижения на июльском съезде в Милуоки. У его соперника — 861 (окончательно голоса еще не подсчитаны).

Пока Берни Сандерс сохраняет теоретические шансы на победу. Ведь демократам предстоит разыграть голоса еще более 1600 делегатов. Однако задача догнать и перегнать Байдена уже сейчас выглядит фантастической. И, возможно, любой другой кандидат (если он, конечно, не Тулси Габбард, которая к недоумению многих по-прежнему в гонке всего с двумя делегатами в кармане) предпочел бы досрочно завершить компанию, внеся свою лепту в борьбу с республиканцем Дональдом Трампом. Но, судя по всему, только не Берни Сандерс. Поставленный в условия — один против всех в лице Байдена — сенатор пока намерен и дальше гнуть свою линию демократического социализма, не особо переживая за усиливающийся внутрипартийный кризис.

COVID слева Кандидаты в президенты США от демократов Сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден во время предвыборных дебатов Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Конечно, сейчас позиции Джо Байдена весьма прочные, но участие в гонке Берни Сандерса не дает ему возможности сосредоточиться на Дональде Трампе и заставляет играть на два фронта. Это, естественно, раздражает (как и все в Берни Сандерсе) боссов Демократической партии, которые с передовиц американских СМИ призывают сенатора признать поражение и уйти с пути бывшего вице-президента.

Именно сейчас — когда во все штаты Америки проник коронавирус — самое благоприятное время бить по Дональду Трампу. Джо Байден может даже ничего не объяснять, а просто заявлять, что справился бы с ситуацией лучше республиканца . Но рядом тут же появляется призывающий поддержать рабочих в это нелегкое время Берни Сандерс, у которого вроде как тоже есть свой план, и он, конечно, лучше остальных. И пока два демократа делят делегатов, Дональд Трамп на республиканских праймериз собирает миллионы голосов и обращается к нации.

Впрочем, как пояснил «Известиям» директор Института международных исследований МГИМО, программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов, пока Белый дом полностью не взял под контроль ситуацию с эпидемией, а в обществе сохраняется паника, демократы вполне могли бы на этом сыграть.

— Они видят в этой пандемии и начавшемся экономическом кризисе шансы не допустить переизбрания Трампа. Они выдвигают платформу, суть которой: «мы бы сделали иначе, мы бы сделали лучше» , — считает эксперт.

По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Дмитрия Суслова, эпидемия может повлиять на финальное голосование 3 ноября. Ведь коронавирус спровоцировал экономический кризис — а именно рост благосостояния американцев был главным козырем Дональда Трампа все эти годы. Сейчас многое зависит от того, удастся ли Белому дому добиться резкого улучшения ситуации к ноябрю, тогда шансы республиканца будут весьма высокими.

Несмотря на то, что Берни Сандерс пока не сходит с дистанции, руководство демократов окончательно решило выдвинуть в соперники действующему президенту Джо Байдена, уверен президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский.

— Это говорит о серьезном кризисе в этой партии, которая оказалась неспособна найти в своих рядах харизматичного лидера, незапятнанного коррупционными скандалами . Трампу будет, о чем напомнить избирателям во время дебатов с Байденом. Список его коррупционных махинаций — не только на посту вице-президента, но и сенатора, а также украинский скандал вокруг его сына Хантера — ни для кого не секрет, — пояснил эксперт «Известиям».

Таким образом, демократы не сделали выводов из ошибок предыдущей гонки, когда шлейф из многочисленных скандалов, связанных с Хиллари Клинтон, не позволил ей обойти Дональда Трампа в финальном раунде выборов, считает политолог.

Сила контакта

На утро 18 марта по московскому времени в США было зарегистрировано 6496 случаев COVID-19, более ста человек умерли, 17 — выздоровели. Для 328-миллионной Америки — одного из главных финансовых и политических центров мира, казалось бы, не самая пугающая статистика. Например, в Италии с население 60 млн коронавирусом заражены уже более 31 тыс. человек, а погибли свыше 2,5 тыс. Однако, как поясняют эксперты, без мер жестких предосторожности счет заболевших может пойти на миллионы. Поэтому президент США и объявил режим чрезвычайной ситуации.

Угроза распространения инфекции повлияла на жизнь не только простых американцев, но и кандидатов в президенты. Мало того, что из гонки вышли все те, кто хоть как-то мог составить конкуренцию Джо Байдену и Берни Сандерсу, а значит и оттянуть часть голосов, преимущественно, у первого, так на сенатора от Вермонта свалился еще и коронавирус. С 78-летним политиком, слава богу, все в порядке. Но главное свое оружие — массовые митинги с избирателями — ему пришлось зачехлить. А в условиях, когда подавляющее большинство СМИ явно подыгрывает на стороне Байдена, удивительно, что результаты Сандерса не просели еще больше . В итоге без прямых контактов с электоратом сенатор от Вермонта оказался крайне уязвим.

По мнению Андрея Сушенцова, необходимость отменить встречи с избирателями повлияла на шансы Сандерса, но существенно больше сказалась поддержка Байдена демократическим мейнстримом.

— В условиях пандемии — как и в условиях любого кризиса — срабатывает страх перед неизвестным, перед переменами. У социальных групп четче проявляется лояльность к традиционным для себя установкам, ценностям и политическим приоритетам. С андерс как человек, который стремился противостоять мейнстриму, в этом амплуа, скорее, проигрывает, тогда как выигрывает человек опирающийся на истеблишмент и традиции , — сказал эксперт «Известиям».

Ближайшие праймериз пройдут 29 марта в Пуэрто-Рико, однако ждать большой битвы придется до 28 апреля. Тогда — в очередной вторник — будут разыграны голоса 663 делегатов в Коннектикуте, Делавэре, Мэриленде, Нью-Йорке, Пенсильвании и Род-Айленде.