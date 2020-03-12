Forbes удалил статью о возможном старческом маразме Байдена

Статья, в которой обсуждалась возможная деменция у кандидата президентской гонки от Демократической партии Джо Байдена, была удалена с сайта журнала Forbes.

В своей статье колумнист издания Элизабет Бауэр называет предположения о старческом маразме Байдена «спекуляциями», об этом свидетельствует копия статьи от 11 марта, сохранившаяся в интернете, сообщает «РИА Новости».

В 2018 году, как напоминает Бауэр, президент Трамп успешно прошел Монреальский оценочный тест умственных способностей, который используют для выявления деменции.

«Если ляпы и словесные взрывы Байдена — это не просто Байден в своем стиле, тогда должен быть простой ответ: Байден может так же легко пройти тест, как и Трамп, ... и тогда все заткнутся на этот счет, если только не обоснованы заявления республиканцев о том, что на Байдена давят и манипулируют им на выборах вопреки его интересам», — пишет журналист.

Бауэр считает, что наличие или отсутствие болезни может серьезно повлиять на мнение избирателей, многие из которых «просто считают, что Байден занимает место умеренного демократа и готовы голосовать, даже зная, что его возраст создает достаточную вероятность того, что он не закончит свой срок».

В четверг на странице Forbes, где была опубликована статья, было написано: «Эта страница больше не активна. Сожалеем о неудобствах». Причин удаления статьи не приводится.

В начале марта Байден случайно перепутал сестру со своей супругой. На эпизод обратил внимание американский журналист Кертис Хук, выступление политика транслировалось в эфире американских телеканалов.

Обращаясь к избирателям в Лос-Анджелесе, Байден представил собравшимся сестру Валери, при этом указав рукой на стоящую рядом жену. Заметив оплошность, бывший вице-президент исправился.

«Они поменялись местами, они подставили меня», — пошутил он.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.