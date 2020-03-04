Блумберг снял кандидатуру с выборов президента США в пользу Байдена

Кандидат от Демократической партии, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о выходе из президентской кампании. По словам политика, он поддержит Джо Байдена, сообщил в среду, 4 марта, телеканал CNN.

По его признанию, он верит, что победа над действующим президентом США Дональдом Трампом начнется с объединения демократов для выбора сильнейшего соперника на предстоящих выборах. В связи с этим он принял решение выйти из гонки, чтобы победить республиканца.

«После вчерашнего голосования стало ясно, что кандидатом является мой друг и великий американец Джо Байден», — сказал Блумберг.

Как добавил экс-кандидат в президенты США, Байден порядочный и честный человек, он «всю жизнь боролся за трудящихся». «Сегодня я рад поддержать его — и буду работать над тем, чтобы сделать его следующим президентом Соединенных Штатов», — говорится в заявлении политика.

Накануне Трамп поделился своим мнением относительно низкого рейтинга кандидата от Демократической партии Майкла Блумберга. Он назвал демократа «самым большим лузером». «Мини-Майк», по мнению Трампа, полностью провалил свое участие в выборах, потратив $700 млн впустую. Ранее президент США выложил видеоролик, пристыдив Блумберга за облизывание пальцев во время поедания пиццы.

На прошедших праймериз Майкл Блумберг выиграл только в штате архипелага Американское Самоа. При этом кандидат от демократов заявил о продолжении своей избирательной кампании.

Трамп во вторник одержал победу на праймериз во всех 13 штатах, где проходили первичные выборы Республиканской партии.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.