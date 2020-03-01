С чистого социалиста: почему Берни Сандерс — реальный шанс демократов

Перед «супервторником» 3 марта, когда голосование на демократических праймериз пройдет сразу в 14 штатах и на одной территории США, Берни Сандресу удалось сохранить единоличное лидерство среди конкурентов. Даже несмотря на безоговорочную победу бывшего вице-президента Джо Байдена в Южной Каролине, ставка на него как на основного соперника Дональда Трампа пока оправдывает себя плохо. Однако более четкий расклад сил у демократов станет понятен после 3 марта. По мнению экспертов, уже сейчас видно, что из всех участвующих в гонке Берни Сандерс — наиболее реальный шанс демократов «осушить Белый дом». Другое дело, что партийная элита по-прежнему не готова принять его лидерство.

Стартовые диспозиции

Уверенная победа Джо Байдена в Южной Каролине не вызвала удивления ни у кого. Этническое разнообразие штата, в котором около трети населения составляют афроамериканцы, как и ожидалось, сыграло на руку бывшему вице-президенту. Заполучив 29 февраля как минимум 33 делегатов из 54, политик вышел на второе место в турнирной таблице и заявил о «возвращении» в гонку, которое поможет ему «побить Дональда Трампа».

Однако очевидно, что борьба за номинацию от демократов с самого начала пошла не по плану. И дело даже не в Берни Сандерсе, который подошел к «супервторнику» лидером. А в том, как выступили его конкуренты. В первых трех штатах — Айове, Нью-Гэмпшире и Неваде — из 101 возможного делегата ставленник демократического истеблишмента Джо Байден смог заполучить лишь 15. В такой ситуации предсказуемый триумф в Южной Каролине вряд ли вдохнет новую жизнь в проваленную на старте кампанию.

Например, в том же Нью-Гэмпшире бывший вице-президент времен администрации Барака Обамы и вовсе финишировал с нулем. Этот результат, мягко говоря, слабоват для политика, которому еще недавно отводили роль «освободителя США от Дональда Трампа». Безэмоциональность и довольно шаблонные выступления, к которым прибавилась история с провалившимся импичментом и коррупционными делами на Украине, не растрогали американских избирателей. Как отметил в беседе с «Известиями» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, за Джо Байдена голосуют больше формально, тогда как Берни Сандерс умеет растапливать сердца.

Другими словами, Джо Байден, даже если смоделировать его итоговую победу на праймериз, мало что сможет противопоставить Дональду Трампу. А глава Белого дома, успевший окрестить бывшего вице-президента «сонным Джо», почти наверняка не раз напомнит, по чьей вине были потрачены бюджетные деньги на «лживый импичмент», и будет задаваться вопросом — как лидером США может стать человек с нулевой поддержкой в отдельных штатах?

Экс-мэр городка Саут-Бенд Пит Буттиджич, неожиданно ворвавшийся в тройку лидеров в споре за демократическую номинацию, также вряд ли доставит много хлопот Дональду Трампу. Пожалуй, главное преимущество ветерана войны в Афганистане и открытого гея — возраст. Сейчас ему 38 лет. И на фоне 73-летнего президента, 77-летнего Джо Байдена и 78-летнего Берни Сандерса его молодость выглядит как заявка на системное обновление. Впрочем, отсутствие политического опыта, несмотря на успехи в бытность мэром, заведомо отводит ему роль темной лошадки, а никак не фаворита в спарринге с Дональдом Трампом.

Так или иначе, турнирную таблицу перед «супервторником» с 56 делегатами возглавляет Берни Сандерс, даже в совершенно не «своей» Южной Каролине пополнивший копилку 11 голосами. Следом идут Джо Байден (48) и Пит Буттиджич (26). Остальные кандидаты в этот спор, видимо, вмешаться уже не смогут. При этом 3 марта, согласно опросам, в двух самых увесистых штатах «супервторника» — Калифорнии и Техасе (415 и 228 делегатов) —уверенно лидирует сенатор от Вермонта.

Опасный соперник

Дональд Трамп уже не раз вступался за Берни Сандерса, которого, по мнению хозяина Овального кабинета, притесняют в Демократической партии. Судя по всему, действующий президент пришел к выводу, что побить в финале «сумасшедшего Берни», припугнув избирателей «призраком коммунизма», будет проще простого. Холодная война и страшилки о Советском Союзе надолго выработали у подавляющей массы американцев иммунитет к социализму. А значит, надо всего лишь добавить красок в образ «демократического социалиста», как себя сам называет сенатор от Вермонта, и победа 3 ноября в кармане.

Другое дело, что реальность может оказаться совсем иной. Ведь и от самого Дональда Трампа четыре года назад шарахался не только демократический избиратель, но и республиканский истеблишмент. Слишком нетрадиционный кандидат и возмутитель спокойствия казался политическим элитам слишком токсичным, чтобы быть президентом. Однако это во многом и сыграло на руку бизнесмену, за которым, вопреки внутрипартийным козням, пошел республиканский консервативный избиратель и колеблющийся электорат, уставший от «правильных» политиков.

Как гласит поговорка, «против лома нет приема, если нет другого лома». Именно Берни Сандерс сейчас больше остальных подходит на роль такого необходимого в хозяйстве инструмента, способного выкорчевать семейство Трампов из Белого дома.

По мнению профессора Джорджтаунского университета, эксперта The Atlantic Council Андерса Ослунда, если судить по общенациональным опросам, Берни Сандерс имеет хорошие шансы опередить Дональда Трампа.

— На данный момент он может побить Трампа с преимуществом 3–6%, хотя, конечно, подобные опросы подвержены быстрым и резким изменениям. Учитывая, что Трамп еще менее «президентский», чем Сандерс, то шансы сенатора возрастают, — пояснил он «Известиям».

Кроме того, исход американских выборов зависит от полудюжины колеблющихся штатов, включая Пенсильванию, Мичиган, Висконсин и Флориду. Здесь Сандерс, также как и Трамп, получает преимущество, будучи «нетрадиционным старым белым человеком», отметил политолог. К тому же, голосование в Неваде показало: сенатор от Вермонта вполне способен привлечь на свою сторону большое число голосов латиноамериканцев, добавил Андерс Ослунд.

Весьма вероятно, что Демпартии все-таки придется повторить путь Республиканской и вместо обструкции сплотиться вокруг новоявленного лидера. Ситуация такова, что чем дольше партийная элита будет играть против Берни Сандерса, тем сложнее им будет рассчитывать на победу.

— Хотя у Сандерса наибольшие шансы получить номинацию, руководство демократов, находясь в состоянии, близком к паническому, будет делать всё возможное, чтобы этого не допустить, — заверил «Известия» политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Он напомнил, что для выдвижения на съезде 13–16 июля в Милуоки, штат Висконсин, необходимо собрать 1990 голосов делегатов из 3979. Если партийным боссам удастся помешать сенатору от Вермонта заполучить это заветное число, на съезде можно будет предложить любую альтернативную кандидатуру.

— В том числе Хиллари Клинтон, которая готова к такому сценарию. Кроме того, в случае недобора в 1990 голосов, в дело вступят так называемые суперделегаты (771 человек — видные представители партии, не связанные обязательствами голосовать за конкретного кандидата). Как показывают опросы, большинство из них против Сандерса, — отметил политолог.

В любом случае уже 3 марта «супервторник» окончательно расставит фаворитов и аутсайдеров по своим местам. И если Берни Сандерс сохранит преимущество, главной интригой станет вопрос: сосредоточатся демократы на войне с Дональдом Трампом или развяжут внутрипартийный конфликт?