Против «экзистенциальной угрозы»: в предвыборную гонку в США включился Майкл Блумберг

Навести порядок в налоговой системе, обеспечить всем гражданам достойное медицинское обслуживание, «восстановить страну и возродить веру» в американскую мечту — так вкратце выглядит предвыборный план Майкла Блумберга. Главное же обещание, которое бывший мэр Нью-Йорка дает избирателям, — не допустить переизбрания Дональда Трампа. «Известия» разбирались в том, насколько успешной может оказаться нынешняя предвыборная кампания миллиардера, и попытались оценить, как участие 77-летнего политика в гонке скажется на шансах его товарищей по партии — на этот раз Демократической.

«Починить всё то, что не работает»

После нескольких недель и даже месяцев неопределенности Майкл Блумберг дал однозначный ответ на вопрос о том, собирается ли он бороться за пост президента США на выборах, до которых осталось меньше года. Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер решил включиться в гонку за право стать кандидатом Демократической партии на выборах-2020.

Свои основные цели 77-летний предприниматель описал в краткой программе , выложенной на его предвыборном сайте. Согласно документу, у Блумберга «есть навыки, необходимые для того, чтобы починить всё то, что не работает в нашей великой стране». Среди таких областей названы экономика, направленная против интересов большинства американцев; система здравоохранения — слишком дорогая и не охватывающая всё население; недействующая иммиграционная система; проблема изменения климата ; ряд других вопросов.

V1 Майкл Блумберг беседует с представительницей палаты делегатов от Вирджинии Нэнси Гай в рамках своей президентской кампании в кафе D'Egg в Норфолке Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Впрочем, обещания наладить ситуацию в этих сферах несколько блекнут перед главной , поставленной на первое место целью в предвыборной программе потенциального кандидата.

«Я участвую в выборах президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку, — говорится в заявлении Блумберга . — Мы не можем себе позволить еще четыре года безответственных и идущих вразрез с этикой действий президента Трампа. Он представляет собой экзистенциальную угрозу нашей стране и нашим ценностям. Если он получит еще один срок на этом посту, от ущерба мы можем уже никогда не оправиться».

За ценой не постоит

К числу неоспоримых достоинств создателя службы финансовых новостей Bloomberg можно отнести его репутацию как self made man’а — добившегося всего самостоятельно человека, огромный политический опыт и в целом успешный опыт руководства крупнейшим городом Соединенных Штатов (пост мэра он занимал 12 лет подряд, с 2002 по 2013 год). Кроме того, у него явно не будет проблем с финансированием предвыборной кампании — политик входит в топ-10 богатейших людей мира , его состояние Forbes на 25 ноября оценивал в $54,1 млрд.

В его штабе уже заявили, что не будут собирать пожертвования на своего кандидата. Советник миллиардера Говард Вулфсон заявил, что его патрон «никогда в жизни не брал пожертвования на политические нужды и не намерен начинать это делать», так что его «нельзя купить».

В случае победы на выборах Блумберг откажется и от полноценной президентской зарплаты, а в качестве жалованья будет получать символический $1 (кстати, такой же была оплата его труда на посту нью-йоркского градоначальника, где он, к слову, сменил Рудольфа Джулиани — одного из фигурантов «украинского» скандала и личного адвоката Дональда Трампа).

М2 Майкл Блумберг дает пресс-конференцию в качестве мэра Нью-Йорка, 2009 год Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Собственно, платить за участие в гонке Блумберг уже начал: телеканал NBC сообщил, что он уже потратил $31 млн на покупку рекламного времени в телеэфире, в основном в тех штатах, где, как предполагают аналитики, развернется основная борьба за избирателей в ходе демократических праймериз . Эта сумма стала рекордом — предыдущий удерживал президент Барак Обама, который, добиваясь в 2012 году переизбрания, потратил на неделю эфиров $30 млн. В целом же Блумберг допускал, что на свою кампанию может потратить до $500 млн.

Основное внимание в рекламном ролике уделяется успехам Блумберга на должности мэра . Затем идут обещания: сделать так, чтобы «богатые платили больше налогов, а средний класс — по справедливости», а работа «не просто помогала существовать, а давала шанс продвинуться».

«Рискованная стратегия»

Наличие у Блумберга более чем достаточных финансовых ресурсов, а также готовность к затратам позволят компенсировать те пока не полученные очки, которые он потерял, из-за того что присоединяется к гонке с отставанием в несколько месяцев по сравнению с большинством других претендентов на звание кандидата Демократической партии , отмечает Euronews. Однако, по оценке телеканала, «его стратегия победы — штука рискованная: пропуск четырех первых состязаний в борьбе за выдвижение и участие в формате «основанной на поддержке широких слоев [избирателей] национальной кампании», по выражению его давнишнего помощника Говарда Вулфсона».

М3 Майкл Блумберг в одном из кафе Нью-Гэмпшира Фото: REUTERS/Brian Snyder

Есть определенные сложности и с главным месседжем, которым Блумберг рассчитывает завоевать симпатии электората, — не допустить переизбрания Трампа, персона которого вызывает отторжение у многих избирателей-демократов. Впрочем, на этой же нелюбви к нынешнему хозяину Овального кабинета во многом строится и кампания другого демократа — бывшего вице-президента Джо Байдена. В результате может произойти еще большее расслоение электората в тот момент, когда единому кандидату партии нужна будет максимально широкая поддержка.

Впрочем, глава службы по связям с общественностью в штабе Трампа Джейсон Шектер эти сомнения отметает, со ссылкой на данные соцопросов указывая на то, что избиратели-демократы пока еще в массе своей не приняли твердого решения о том, за кого они собираются голосовать. К слову, и само участие Байдена не гарантировано — в том числе с учетом его возраста (с Блумбергом они ровесники).

Чужой среди своих

Появление нового претендента было с критикой воспринято и теми из демократов, кого, судя по данным социологов, можно отнести к фаворитам . Например, сенатор Берни Сандерс заявил, что «чувствует отвращение из-за того, что Майкл Блумберг или любой другой миллиардер считает, что может обходным путем попасть в политический процесс и потратить десятки миллионов долларов, чтобы купить выборы». «Если ты не можешь получить поддержку в народных массах, тебе нечего делать в борьбе за президентский пост», — написал сенатор в своем Twitter.

I’m disgusted by the idea that Michael Bloomberg or any billionaire thinks they can circumvent the political process and spend tens of millions of dollars to buy elections.



If you can’t build grassroots support for your candidacy, you have no business running for president. https://t.co/jyIBVXUToj — Bernie Sanders (@BernieSanders) 22 ноября 2019 г.

Коллега 78-летнего Сандерса по работе в верхней палате конгресса Элизабет Уоррен также раскритиковала «денежный» подход Блумберга к выборам, в том числе в связи с «оптовой» закупкой им эфирного времени на ТВ.

— Выборы не должны выставляться на продажу — ни для миллиардеров, ни для директоров корпораций, — отметила представляющая Массачусетс законодатель, слова которой приводит Boston Herald.

К числу недостатков миллиардера в роли партийного выдвиженца можно отнести и тот факт, что членом Демократической партии он стал совсем недавно, в октябре прошлого года — зато уже второй раз . В свое время, будучи демократом, он решил сменить политическую ориентацию и на выборах мэра Нью-Йорка в 2001 году зарегистрировался уже как республиканец. Через восемь лет он успешно добился уже второго переизбрания на пост градоначальника — но на тех выборах выступал уже как независимый кандидат. Для подобных политиков, регулярно меняющих партийную принадлежность, в американском политическом лексиконе даже есть отдельный термин — flip-flopper, то есть человек, меняющий свои политические убеждения сообразно сиюминутной выгоде.

М4 Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Палкой о двух концах могут стать и популистские планы Блумберга — переход с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, борьба с традиционным табаком и вейпами, более жесткий контроль за обращением оружия. Понятно, что у таких подходов масса сторонников, но не меньше и противников — причем тут речь идет как о крупном бизнесе, так и об обычных американцах, работающих, например, в угольной отрасли, которая и так находится в предсмертном состоянии .

Доживем до супервторника

Стратегия бывшего мэра Нью-Йорка выстраивается с учетом того, что он уже порядком отстал от своих конкурентов-демократов в плане общения с избирателями и участия в дебатах. Так, он не намерен бороться за голоса избирателей в четырех штатах, где праймериз пройдут в наиболее близкие сроки, а вместо этого планирует сосредоточиться на так называемом супервторнике — едином дне, когда голосовать отправятся жители сразу 15 штатов.

В будущем году супервторник будет 3 марта, и помощники миллиардера «рассчитывают, что такая стратегия поможем ему завоевать поддержку в тех богатых делегатами (общенационального съезда Демократической партии, где и будет выбран кандидат на выборах) штатах, которым наиболее вероятные кандидаты не уделили достаточно внимания, сосредоточив свою энергию на Айове, Нью-Гэмпшире, Южной Каролине и Неваде», пишет Politico. По оценкам штаба, у Блумберга также неплохие шансы в шести «колеблющихся» штатах, где велика поддержка Трампа, — это Аризона, Флорида, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

В плане потенциального противостояния с нынешним президентом-республиканцем в «колеблющихся» штатах, избиратели которых сыграли важную роль в выборах 2016 года, «Блумберг, конечно, интересен, но говорить о том, что он способен поднять за собой всю страну и объединить электорат Демократической партии, мы не можем», полагает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Впрочем, шансов одолеть нынешнего президента у бывшего мэра немного, так как «у Трампа достаточно стабильное положение, для того чтобы переизбраться».

М5 Майкл Блумберг выступает на съезде Демократической партии в Филадельфии, 2016 год Фото: Getty Images/The Washington Post

При этом участие Блумберга в праймериз поставит Демократическую партию «в более сложное положение», отметил эксперт в беседе с «Интерфаксом».

— Если до сих пор раскол наблюдался на левом фланге демократов, то теперь мы видим раскол и на правом фланге. Байден, который объединял центристов и правых в Демократической партии, теперь встречает конкуренцию со стороны Блумберга, — подчеркнул Рогулев.

Ставку на экс-мэра демократы сделают, если поймут, что у Байдена, оказавшегося в центре скандала из-за работы его сына Хантера на Украине, не остается шансов в гонке, полагает директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

— На сегодняшний день Байден остается слегка потрепанным, но все-таки одним из возможных кандидатов в ноябре следующего года, — сказал специалист в интервью «РИА Новости».

Главным минусом Блумберга он назвал его возраст, а в целом, как полагает Гарбузов, демократы «оказались в ситуации, когда выбирать особенно не из кого».