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Против «экзистенциальной угрозы»: в предвыборную гонку в США включился Майкл Блумберг

Миллиардер снова собрался в президенты, на этот раз — от Демократической партии
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Против «экзистенциальной угрозы»: в предвыборную гонку в США включился Майкл Блумберг
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2019-11-26 11:10:16
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Навести порядок в налоговой системе, обеспечить всем гражданам достойное медицинское обслуживание, «восстановить страну и возродить веру» в американскую мечту — так вкратце выглядит предвыборный план Майкла Блумберга. Главное же обещание, которое бывший мэр Нью-Йорка дает избирателям, — не допустить переизбрания Дональда Трампа. «Известия» разбирались в том, насколько успешной может оказаться нынешняя предвыборная кампания миллиардера, и попытались оценить, как участие 77-летнего политика в гонке скажется на шансах его товарищей по партии — на этот раз Демократической.

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг объявил о начале президентской кампании – 2020

«Починить всё то, что не работает»

После нескольких недель и даже месяцев неопределенности Майкл Блумберг дал однозначный ответ на вопрос о том, собирается ли он бороться за пост президента США на выборах, до которых осталось меньше года. Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер решил включиться в гонку за право стать кандидатом Демократической партии на выборах-2020.

Свои основные цели 77-летний предприниматель описал в краткой программе, выложенной на его предвыборном сайте. Согласно документу, у Блумберга «есть навыки, необходимые для того, чтобы починить всё то, что не работает в нашей великой стране». Среди таких областей названы экономика, направленная против интересов большинства американцев; система здравоохранения — слишком дорогая и не охватывающая всё население; недействующая иммиграционная система; проблема изменения климата; ряд других вопросов.

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Майкл Блумберг и Нэнси Гай

Майкл Блумберг беседует с представительницей палаты делегатов от Вирджинии Нэнси Гай в рамках своей президентской кампании в кафе D'Egg в Норфолке

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Впрочем, обещания наладить ситуацию в этих сферах несколько блекнут перед главной, поставленной на первое место целью в предвыборной программе потенциального кандидата.

«Я участвую в выборах президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку, — говорится в заявлении Блумберга. — Мы не можем себе позволить еще четыре года безответственных и идущих вразрез с этикой действий президента Трампа. Он представляет собой экзистенциальную угрозу нашей стране и нашим ценностям. Если он получит еще один срок на этом посту, от ущерба мы можем уже никогда не оправиться».

За ценой не постоит

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К числу неоспоримых достоинств создателя службы финансовых новостей Bloomberg можно отнести его репутацию как self made man’а — добившегося всего самостоятельно человека, огромный политический опыт и в целом успешный опыт руководства крупнейшим городом Соединенных Штатов (пост мэра он занимал 12 лет подряд, с 2002 по 2013 год). Кроме того, у него явно не будет проблем с финансированием предвыборной кампании — политик входит в топ-10 богатейших людей мира, его состояние Forbes на 25 ноября оценивал в $54,1 млрд.

В его штабе уже заявили, что не будут собирать пожертвования на своего кандидата. Советник миллиардера Говард Вулфсон заявил, что его патрон «никогда в жизни не брал пожертвования на политические нужды и не намерен начинать это делать», так что его «нельзя купить».

В случае победы на выборах Блумберг откажется и от полноценной президентской зарплаты, а в качестве жалованья будет получать символический $1 (кстати, такой же была оплата его труда на посту нью-йоркского градоначальника, где он, к слову, сменил Рудольфа Джулиани — одного из фигурантов «украинского» скандала и личного адвоката Дональда Трампа).

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Майкл Блумберг

Майкл Блумберг дает пресс-конференцию в качестве мэра Нью-Йорка, 2009 год

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Собственно, платить за участие в гонке Блумберг уже начал: телеканал NBC сообщил, что он уже потратил $31 млн на покупку рекламного времени в телеэфире, в основном в тех штатах, где, как предполагают аналитики, развернется основная борьба за избирателей в ходе демократических праймериз. Эта сумма стала рекордом — предыдущий удерживал президент Барак Обама, который, добиваясь в 2012 году переизбрания, потратил на неделю эфиров $30 млн. В целом же Блумберг допускал, что на свою кампанию может потратить до $500 млн.

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Основное внимание в рекламном ролике уделяется успехам Блумберга на должности мэра. Затем идут обещания: сделать так, чтобы «богатые платили больше налогов, а средний класс — по справедливости», а работа «не просто помогала существовать, а давала шанс продвинуться».

«Рискованная стратегия»

Наличие у Блумберга более чем достаточных финансовых ресурсов, а также готовность к затратам позволят компенсировать те пока не полученные очки, которые он потерял, из-за того что присоединяется к гонке с отставанием в несколько месяцев по сравнению с большинством других претендентов на звание кандидата Демократической партии, отмечает Euronews. Однако, по оценке телеканала, «его стратегия победы — штука рискованная: пропуск четырех первых состязаний в борьбе за выдвижение и участие в формате «основанной на поддержке широких слоев [избирателей] национальной кампании», по выражению его давнишнего помощника Говарда Вулфсона».

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Майкл Блумберг в одном из кафе Нью-Гэмпшира

Майкл Блумберг в одном из кафе Нью-Гэмпшира

Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Есть определенные сложности и с главным месседжем, которым Блумберг рассчитывает завоевать симпатии электората, — не допустить переизбрания Трампа, персона которого вызывает отторжение у многих избирателей-демократов. Впрочем, на этой же нелюбви к нынешнему хозяину Овального кабинета во многом строится и кампания другого демократа — бывшего вице-президента Джо Байдена. В результате может произойти еще большее расслоение электората в тот момент, когда единому кандидату партии нужна будет максимально широкая поддержка.

Впрочем, глава службы по связям с общественностью в штабе Трампа Джейсон Шектер эти сомнения отметает, со ссылкой на данные соцопросов указывая на то, что избиратели-демократы пока еще в массе своей не приняли твердого решения о том, за кого они собираются голосовать. К слову, и само участие Байдена не гарантировано — в том числе с учетом его возраста (с Блумбергом они ровесники).

Чужой среди своих

Появление нового претендента было с критикой воспринято и теми из демократов, кого, судя по данным социологов, можно отнести к фаворитам. Например, сенатор Берни Сандерс заявил, что «чувствует отвращение из-за того, что Майкл Блумберг или любой другой миллиардер считает, что может обходным путем попасть в политический процесс и потратить десятки миллионов долларов, чтобы купить выборы». «Если ты не можешь получить поддержку в народных массах, тебе нечего делать в борьбе за президентский пост», — написал сенатор в своем Twitter.

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Коллега 78-летнего Сандерса по работе в верхней палате конгресса Элизабет Уоррен также раскритиковала «денежный» подход Блумберга к выборам, в том числе в связи с «оптовой» закупкой им эфирного времени на ТВ.

— Выборы не должны выставляться на продажу — ни для миллиардеров, ни для директоров корпораций, — отметила представляющая Массачусетс законодатель, слова которой приводит Boston Herald.

К числу недостатков миллиардера в роли партийного выдвиженца можно отнести и тот факт, что членом Демократической партии он стал совсем недавно, в октябре прошлого года — зато уже второй раз. В свое время, будучи демократом, он решил сменить политическую ориентацию и на выборах мэра Нью-Йорка в 2001 году зарегистрировался уже как республиканец. Через восемь лет он успешно добился уже второго переизбрания на пост градоначальника — но на тех выборах выступал уже как независимый кандидат. Для подобных политиков, регулярно меняющих партийную принадлежность, в американском политическом лексиконе даже есть отдельный термин — flip-flopper, то есть человек, меняющий свои политические убеждения сообразно сиюминутной выгоде.

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Майкл Блумберг
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Палкой о двух концах могут стать и популистские планы Блумберга — переход с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, борьба с традиционным табаком и вейпами, более жесткий контроль за обращением оружия. Понятно, что у таких подходов масса сторонников, но не меньше и противников — причем тут речь идет как о крупном бизнесе, так и об обычных американцах, работающих, например, в угольной отрасли, которая и так находится в предсмертном состоянии.

Доживем до супервторника

Стратегия бывшего мэра Нью-Йорка выстраивается с учетом того, что он уже порядком отстал от своих конкурентов-демократов в плане общения с избирателями и участия в дебатах. Так, он не намерен бороться за голоса избирателей в четырех штатах, где праймериз пройдут в наиболее близкие сроки, а вместо этого планирует сосредоточиться на так называемом супервторнике — едином дне, когда голосовать отправятся жители сразу 15 штатов.

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В будущем году супервторник будет 3 марта, и помощники миллиардера «рассчитывают, что такая стратегия поможем ему завоевать поддержку в тех богатых делегатами (общенационального съезда Демократической партии, где и будет выбран кандидат на выборах) штатах, которым наиболее вероятные кандидаты не уделили достаточно внимания, сосредоточив свою энергию на Айове, Нью-Гэмпшире, Южной Каролине и Неваде», пишет Politico. По оценкам штаба, у Блумберга также неплохие шансы в шести «колеблющихся» штатах, где велика поддержка Трампа, — это Аризона, Флорида, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

В плане потенциального противостояния с нынешним президентом-республиканцем в «колеблющихся» штатах, избиратели которых сыграли важную роль в выборах 2016 года, «Блумберг, конечно, интересен, но говорить о том, что он способен поднять за собой всю страну и объединить электорат Демократической партии, мы не можем», полагает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Впрочем, шансов одолеть нынешнего президента у бывшего мэра немного, так как «у Трампа достаточно стабильное положение, для того чтобы переизбраться».

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Майкл Блумберг выступает на съезде Демократической партии в Филадельфии

Майкл Блумберг выступает на съезде Демократической партии в Филадельфии, 2016 год

Фото: Getty Images/The Washington Post

При этом участие Блумберга в праймериз поставит Демократическую партию «в более сложное положение», отметил эксперт в беседе с «Интерфаксом».

— Если до сих пор раскол наблюдался на левом фланге демократов, то теперь мы видим раскол и на правом фланге. Байден, который объединял центристов и правых в Демократической партии, теперь встречает конкуренцию со стороны Блумберга, — подчеркнул Рогулев.

Ставку на экс-мэра демократы сделают, если поймут, что у Байдена, оказавшегося в центре скандала из-за работы его сына Хантера на Украине, не остается шансов в гонке, полагает директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

— На сегодняшний день Байден остается слегка потрепанным, но все-таки одним из возможных кандидатов в ноябре следующего года, — сказал специалист в интервью «РИА Новости».

Главным минусом Блумберга он назвал его возраст, а в целом, как полагает Гарбузов, демократы «оказались в ситуации, когда выбирать особенно не из кого».

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