Против «экзистенциальной угрозы»: в предвыборную гонку в США включился Майкл Блумберг

Навести порядок в налоговой системе, обеспечить всем гражданам достойное медицинское обслуживание, «восстановить страну и возродить веру» в американскую мечту — так вкратце выглядит предвыборный план Майкла Блумберга. Главное же обещание, которое бывший мэр Нью-Йорка дает избирателям, — не допустить переизбрания Дональда Трампа. «Известия» разбирались в том, насколько успешной может оказаться нынешняя предвыборная кампания миллиардера, и попытались оценить, как участие 77-летнего политика в гонке скажется на шансах его товарищей по партии — на этот раз Демократической.

После нескольких недель и даже месяцев неопределенности Майкл Блумберг дал однозначный ответ на вопрос о том, собирается ли он бороться за пост президента США на выборах, до которых осталось меньше года. Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер решил включиться в гонку за право стать кандидатом Демократической партии на выборах-2020.

Свои основные цели 77-летний предприниматель описал в краткой программе , выложенной на его предвыборном сайте. Согласно документу, у Блумберга «есть навыки, необходимые для того, чтобы починить всё то, что не работает в нашей великой стране». Среди таких областей названы экономика, направленная против интересов большинства американцев; система здравоохранения — слишком дорогая и не охватывающая всё население; недействующая иммиграционная система; проблема изменения климата ; ряд других вопросов.

Впрочем, обещания наладить ситуацию в этих сферах несколько блекнут перед главной , поставленной на первое место целью в предвыборной программе потенциального кандидата.

«Я участвую в выборах президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку, — говорится в заявлении Блумберга . — Мы не можем себе позволить еще четыре года безответственных и идущих вразрез с этикой действий президента Трампа. Он представляет собой экзистенциальную угрозу нашей стране и нашим ценностям. Если он получит еще один срок на этом посту, от ущерба мы можем уже никогда не оправиться».

К числу неоспоримых достоинств создателя службы финансовых новостей Bloomberg можно отнести его репутацию как self made man’а — добившегося всего самостоятельно человека, огромный политический опыт и в целом успешный опыт руководства крупнейшим городом Соединенных Штатов (пост мэра он занимал 12 лет подряд, с 2002 по 2013 год). Кроме того, у него явно не будет проблем с финансированием предвыборной кампании — политик входит в топ-10 богатейших людей мира , его состояние Forbes на 25 ноября оценивал в $54,1 млрд.

В его штабе уже заявили, что не будут собирать пожертвования на своего кандидата. Советник миллиардера Говард Вулфсон заявил, что его патрон «никогда в жизни не брал пожертвования на политические нужды и не намерен начинать это делать», так что его «нельзя купить».

В случае победы на выборах Блумберг откажется и от полноценной президентской зарплаты, а в качестве жалованья будет получать символический $1 (кстати, такой же была оплата его труда на посту нью-йоркского градоначальника, где он, к слову, сменил Рудольфа Джулиани — одного из фигурантов «украинского» скандала и личного адвоката Дональда Трампа).

Собственно, платить за участие в гонке Блумберг уже начал: телеканал NBC сообщил, что он уже потратил $31 млн на покупку рекламного времени в телеэфире, в основном в тех штатах, где, как предполагают аналитики, развернется основная борьба за избирателей в ходе демократических праймериз . Эта сумма стала рекордом — предыдущий удерживал президент Барак Обама, который, добиваясь в 2012 году переизбрания, потратил на неделю эфиров $30 млн. В целом же Блумберг допускал, что на свою кампанию может потратить до $500 млн.

Основное внимание в рекламном ролике уделяется успехам Блумберга на должности мэра . Затем идут обещания: сделать так, чтобы «богатые платили больше налогов, а средний класс — по справедливости», а работа «не просто помогала существовать, а давала шанс продвинуться».

Наличие у Блумберга более чем достаточных финансовых ресурсов, а также готовность к затратам позволят компенсировать те пока не полученные очки, которые он потерял, из-за того что присоединяется к гонке с отставанием в несколько месяцев по сравнению с большинством других претендентов на звание кандидата Демократической партии , отмечает Euronews. Однако, по оценке телеканала, «его стратегия победы — штука рискованная: пропуск четырех первых состязаний в борьбе за выдвижение и участие в формате «основанной на поддержке широких слоев [избирателей] национальной кампании», по выражению его давнишнего помощника Говарда Вулфсона».

Есть определенные сложности и с главным месседжем, которым Блумберг рассчитывает завоевать симпатии электората, — не допустить переизбрания Трампа, персона которого вызывает отторжение у многих избирателей-демократов. Впрочем, на этой же нелюбви к нынешнему хозяину Овального кабинета во многом строится и кампания другого демократа — бывшего вице-президента Джо Байдена. В результате может произойти еще большее расслоение электората в тот момент, когда единому кандидату партии нужна будет максимально широкая поддержка.

Впрочем, глава службы по связям с общественностью в штабе Трампа Джейсон Шектер эти сомнения отметает, со ссылкой на данные соцопросов указывая на то, что избиратели-демократы пока еще в массе своей не приняли твердого решения о том, за кого они собираются голосовать. К слову, и само участие Байдена не гарантировано — в том числе с учетом его возраста (с Блумбергом они ровесники).

Появление нового претендента было с критикой воспринято и теми из демократов, кого, судя по данным социологов, можно отнести к фаворитам . Например, сенатор Берни Сандерс заявил, что «чувствует отвращение из-за того, что Майкл Блумберг или любой другой миллиардер считает, что может обходным путем попасть в политический процесс и потратить десятки миллионов долларов, чтобы купить выборы». «Если ты не можешь получить поддержку в народных массах, тебе нечего делать в борьбе за президентский пост», — написал сенатор в своем Twitter.

I’m disgusted by the idea that Michael Bloomberg or any billionaire thinks they can circumvent the political process and spend tens of millions of dollars to buy elections.



If you can’t build grassroots support for your candidacy, you have no business running for president. https://t.co/jyIBVXUToj