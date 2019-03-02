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СМИ узнали о наборе Блумбергом волонтеров для президентской кампании

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Фото: Global Look Press/Hannelore Foerster
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Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг провел первые собеседования с волонтерами для проведения избирательной кампании на предстоящих выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

Источник рассказал, что у Блумберга есть денежные средства и умные люди вокруг него, но необходим более крупный избирательный аппарат, чтобы успешно конкурировать с другими кандидатами на выборах. Встречу провел советник миллиардера Кевин Шики в штатах Айова и Нью-Гемпшир.

14 февраля СМИ сообщили, что Блумберг намерен потратить не менее $500 млн собственных средств для того, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году.

27 января бывший госсекретарь и экс-первая леди США Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году.

В конце декабря 2018 года председатель комитета по иностранным делам в сенате конгресса США Боб Коркер заявил, что первые три месяца 2019 года станут определяющими в вопросе выдвижения президента США Дональда Трампа на второй срок в 2020 году.

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