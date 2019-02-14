СМИ узнали стоимость президентских амбиций экс-мэра Нью-Йорка

Основатель информагентства, бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг намерен потратить не менее $500 млн собственных средств для того, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году. Об этом сообщил журнал Politico от источников среди Демократической партии.

При этом пока Блумберг о желании баллотироваться в 2020 году на пост президента страны не объявлял. Предположительно он примет участие в предвыборной гонке от Демократической партии. Сумма, которую назвало издание, не является окончательной — это минимальное количество средств на борьбу против Трампа.

Как уточняет «Газета.ру», в 2016 году нынешний президент США потратил на предвыборную гонку $175 млн. Вложения Блумберга сильно превысят данный показатель. Кроме того, Politico отмечает, что миллиардер также может не баллотироваться сам, но средства пойдут на помощь другому кандидату от демократов.

27 января стало известно, что бывший госсекретарь и экс-первая леди США Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году.

В конце декабря 2018 года председатель комитета по иностранным делам в сенате конгресса США Боб Коркер заявил, что первые три месяца 2019 года станут определяющими в вопросе выдвижения президента США Дональда Трампа на второй срок в 2020 году.